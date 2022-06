Gastón Brugman se despide: "Me voy contento con el trabajo que hicimos"

Gastón Brugman se ha despedido de la afición del Real Oviedo a través de una carta emitida en sus redes sociales. Brugman ha jugado 33 partidos esta temporada con el Oviedo, 30 de ellos como titular, siendo un jugador capital en el esquema del Cuco Ziganda.

El uruguayo llegó el último día del mercado de fichajes de verano de la mano de Rubén Reyes, que tenía informes suyos desde su etapa en la secretaría técnica del Rayo Vallecano. El centrocampista, cedido por el Parma, tuvo ofertas en el mercado de invierno para salir traspasado y dejar el Real Oviedo, pero mostró su voluntad de quedarse para pelear por el playoff de ascenso y luchar por cumplir su sueño: jugar en LaLiga Santander.

Esta es la carta de despedida de Gastón Brugman:

Gracias equipo, gracias afición.

Llegó el momento de despedirme de ustedes y del Real Oviedo. Ha sido una temporada muy bonita a su lado, he disfrutado mucho vistiendo estos coloresjugando ante una afición tan espectacular y descubriendo Asturias. Quiero agradecer a mis compañeros lo que hemos compartido y vivido esta temporada, hemos aprendido y crecido juntos y me llevo grandes recuerdos de aquí. Luchamos unidos en todo momento, con orgullo, valor y garra, por eso me voy contento del trabajo que hicimos. También queiero dar las gracias al cuerpo técnico y a los empleados del club por su cariño y dedicación, día tras día, fue un placer trabajar con ustedes. Por supuesto quiero hacer una mención especial a ustedes, oviedistas, que nos han hecho sentir siempre muy queridos a mí y a mi familia

Les deseo mucha suerte en el futuro, carbayones.

¡HALA OVIEDO, SIEMPRE!

Brugman ha despertado el interés de varios equipos tras su etapa en Oviedo. Su sueño es jugar en Primera División en España, pero tiene ofertas también en el extranjero, como es el caso de Los Angeles Galaxy en Estados Unidos. De momento, volverá al Parma italiano, club al que pertenece.