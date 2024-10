Gaspar Campos, feliz con Albés: "Me viene mejor esta forma de jugar que la del año pasado"

El Real Sporting sigue avanzando hacia la jornada 9 de LaLiga Hypermotion. Los rojiblancos cerrarán la jornada el próximo lunes (20:30 horas) en El Molinón frente al CD Castellón, con el objetivo de asaltar los puestos de playoff de ascenso por primera vez esta temporada.

Tras el entrenamiento de este jueves en la Escuela de Fútbol de Mareo, Gaspar Campos, que reapareció ante el Eibar anotando su primer gol del curso, compareció ante los medios de comunicación.

Regreso ante el Eibar con gol. "Fue una vuelta muy buena para mí, la vuelta perfecta: ganamos y conseguimos la segunda victoria seguida. No tenía ansiedad, pero sí me faltaba dar asistencias y marcar goles. Estaba tranquilo porque las ocasiones estaban, me faltaban detalles y tuve la suerte que ya me entró el primer gol".

Primera vuelta espectacular del año pasado. "Quiero mejorar la regularidad. El año pasado hice ocho goles en la primera vuelta y dos goles en la segunda. Prefiero marcar cuatro y cuatro, por ejemplo".

Nuevo psicólogo. "Espero que nos ayude en grupo. Cada uno trabajamos de forma individual con un psicólogo. Yo trabajo con uno, por ejemplo, pero seguro que Javier nos podrá ayudar a rendir juntos dentro del campo".

Castellón. "Es un equipo que marca muchos goles, pero que también encaja mucho. Vienen de tres partidos seguidos ganando fuera de casa. Según lo que hemos visto en vídeo, puede ganar por muchos goles o perder por muchos goles porque son muy atrevidos. Estamos buscando sus debilidades para hacerles daño".

Trayectoria en temporada. "Nos costó empezar, con esos dos partidos en El Molinón (Levante y Eldense) que no conseguimos ganar. Ganar en campo del Eibar y acabar el partido agobiando al rival en su área y poder finiquitar el partido con un tercer gol fortalece el trabajo que estamos haciendo".

Muchos partidos sin descanso. "Llevaba muchos partidos seguidos. El año pasado no tuve ninguna lesión, paré solo un partido por tarjetas. Son muchos partidos seguidos, con un playoff de por medio. Me vino bien parar dos semanas para desconectar un poco y ver los partidos desde casa".

Alcanzar los 130 partidos. "Es un orgullo. Mi sueño cuando llegué aquí era debutar con el primer equipo y esta cifra de partidos, más 30 con el Burgos, son cifras muy importantes. El año pasado renové y espero que sean muchos más".

Objetivo de la temporada. "Estamos en una buena línea. Venimos de dos partidos consecutivos y creo que solo hay que pensar en el Castellón porque esa política nos vino bien el año pasado. Esta liga es muy larga, lo decimos muchas veces. La sensación desde dentro es muy buena y ahora queremos ganar al Castellón, seguir arriba y optar a esos puestos".

Hacerse fuertes en El Molinón. "Ganar en casa y puntuar fuera te lleva a estar arriba. Los dos primeros en casa se nos escaparon puntos que ya recuperaremos, pero estamos en buena línea".

Sistema de Rubén Albés. "Es muy diferente a la temporada pasada. El año pasado jugábamos más al toque, más posesión. Este año es más directo. A mí me viene mejor esta forma de jugar: segundas jugadas, atacar mucho tiempo, estar cerca del área rival.

El Castellón es el equipo que más corre en Segunda. "Tenemos claro de que va a ser un partido de mucha ida y vuelta, muchos kilómetros y defender transiciones. Ellos pierden mucho balón por dentro y tenemos que aprovechar para llegar al área rival".

Exigencia de la afición. "Entiendo la exigencia de la gente. Soy el que más me exijo y me 'jode' irme de un partido sin marcar o asistir, pero calma porque esto es muy largo. La exigencia es buena para un futbolista".