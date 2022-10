Gaspar Campos en #DCA: "Estaba atascado... El primer partido con el Burgos parecía que pesaba 20 kilos menos"

El Burgos está siendo uno de los equipos revelación de la temporada en Segunda. Y Gaspar Campos está brillando con luz propia. El jugador cedido por el Sporting está rayando a buen nivel y se está volviendo a reencontrar. Lo ha expresado este miércoles en una entrevista en Deportes COPE Asturias.

¿Cómo te va?

“La temporada está yendo genial. Empecé un poco adaptándome a la ciudad y al equipo y ahora teniendo muchos minutos y muy contento la verdad”.

¿Te estás liberando?

“Sí. Era un poco lo que buscaba viniendo aquí. Adaptarme a un nuevo equipo y a una nueva ciudad. Los compañeros me acogieron increíble y fue mucho más fácil y se está viendo en el campo. Todo el mundo va a una”.

Tu objetivo era ese entonces, ¿liberarte mentalmente?

"Y también futbolísticamente. Quería volver a la versión buena de la temporada pasada, los primeros meses. El año pasado fuimos de capa caída todos y yo incluido. Demasiado bajón en mí".

Decía el Pitu que no te veía bien mentalmente, ¿Qué te pasó?

"Estaba atascado, no estaba a gusto. No conseguía tener confianza en mí mismo en acciones de uno contra uno, no tiraba a puerta, no llegaba al área. Creo que estaba atascado y más luego cuando se me informa de una posible cesión. Es difícil no pensar en ello y yo ya pensaba en qué opciones tenía. Al final decidimos salir cedidos y no me arrepiento para nada. Estoy muy feliz en Burgos, la temporada está yendo muy bien”.

¿Qué te has encontrado en Burgos que te hacía falta?

"Era simplemente un cambio de aires. No más que eso. Cambiar de ciudad, ver otro estadio... Soltarme mentalmente y disfrutar del fútbol, que al final es como se consiguen las cosas".

¿Pesa el Sporting y El Molinón?

“Pesa el Sporting y mucho más cuando eres de allí y llevas toda la vida. Desde dentro pesa mucho ser de la ciudad y haber jugado siempre allí. Es lo que pienso y lo que yo noté”.

Te honra reconocerlo...

“No tengo ningún problema. Se nota yo creo. El primer partido que jugué con el Burgos, salí a jugar y parecía que pesaba 20 kilos menos. Era una sensación que llevaba mucho tiempo sin tener. Disfrutar de salir a un campo. Salía con muchísima presión encima a jugar con el Sporting. Eso se trabaja y seguro que el año que viene voy a mejor. Estando fuera de casa, jugando en otro equipo... Le das menos importancia a la presión de une quipo o un escudo”.

Nunca habías salido del Sporting...

“Solo jugué en el Sporting desde los nueve años. Siempre quieres llegar al primer equipo, pero luego cuando llegas y estás tiempo, el escudo pesa más que otra cosa”.

Tienes contrato hasta 2025. Hay mucho tiempo para ver al mejor Gaspar, ¿no?

“Claro. También vengo a Burgos a soltarme emocionalmente, mentalmente, coger confianza y volver con más fuerza y ya habiendo aprendido a darle menos importancia al fútbol. Le damos mucha importancia y hay muchas cosas más importantes. Te puede salir mejor o peor un partido de fútbol y yo el año pasado me lo llevaba mucho más a lo personal y me acabó afectando dentro del campo”.

¿Te llama gente del club para seguir la evolución?

"Con compañeros que son mis amigos hablo casi todos los días. Es imposible no seguir en contacto. Y del club sí he recibido mensajes de Gerardo y de David Guerra. Sobre todo cuando marqué el otro día. Se lo dije a ellos que es un detalle. Es importante notar ese apoyo desde el club. Que no se olvidan de mí".

El Sporting está empatado con el Play Off, ¿debe ser el objetivo meterse entre los seis primeros?

"Veo los partidos y leo prensa. Creo que se está exagerando demasiado a veces. Leo demasiada exigencia a veces. El equipo está en Play Off. Claro que hay que mirar a los seis primeros. Lo raro fue el año pasado, mirar para abajo.

¿Entonces compartes esa exigencia?

Sí, pero es que están ahí metidos. No hay que mirar para abajo, pero hay que tener un poco de paciencia. Es lo que se echa en falta en el fútbol últimamente. Van 11 jornadas y estar ahí está muy bien.

Como jugador del Sporting de toda la vida, de Gijón, ¿Qué te parece la reforma de El Molinón?

“Leí muy poco la verdad. No te sé decir en qué consiste. Llegan unos dueños nuevos y es normal que quieran hacer cambios y reformas. Me da un poco de pena. Es el estadio más antiguo de España. Creo que reformarlo igual no es lo que más gusta a la gente”.