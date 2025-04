Garitano tras la primera victoria: "Hoy estamos contentos, pero no por ganar este partido hemos conseguido el objetivo"

“Es difícil no estar tensionado por la situación. Estábamos preparados para sufrir. Las cosas nos han ido bien. Hemos tenido bastante controladas cosas que queríamos hacer bien y nos hemos puesto por delante, que da tranquilidad. Luego el 0-2, no pudimos sentenciar y contra un rival como el Eldense que no regala nada y es competidor nato, no queda otra que sufrir. Hemos sufrido. También es normal, con tantos partidos sin conseguir la victoria. El final de temporada va a ser así”.

“Hay que ver en qué situación estamos y lo que queda. Los partidos van a ser así. Sufrimiento, controlar detalles. Intentar jugar mejor por momentos... Pero este campo y este rival te obliga a hacer cosas que a lo mejor son incómodas. Todos los jugadores nos han sumado mucho y eso es muy importante”.

“Hoy tenemos una sonrisa, que hacía tiempo que la gente no la tenía. Pero no por haber ganado este partido vamos a dejar de sufrir. Los finales de temporada son duros. Pero si hemos sacado una sonrisa a la gente nos va a ayudar para el próximo partido. Estamos en el camino”.

“Me ha gustado todo. No es fácil. Visualizamos lo que creemos que va a ser y hemos estado solventes. Nos ha costado un poco defender los centros. En la segunda parte nos ha costado más... Son un buen equipo, que está haciendo las cosas bien. Veníamos preparados para todo esto y aun así la dificultad es grande. Pero también por momentos el equipo ha estado bien. Dos goles fuera de casa está bien y hemos tenido para hacer el tercero también. Corregiremos situaciones, pero salimos fortalecidos de aquí hoy”.

"Dubasin es un profesional que siente lo que es el Sporting y da absolutamente todo. Ha sido muy importante durante la temporada. Él y todo el mundo. Son importantes todos. Los que salen desde el banquillo y los que se quedan sin jugar también”.

“Guille todavía estando con la rodilla fastidiada no se ha perdido ningún entrenamiento. Por características Kevin venía mejor para este campo y me alegro por él porque ha jugado un gran partido”.

“Nos va a tocar sufrir. Siete jornadas en Segunda son muchas. Es importante haber sumado hoy. Hoy estamos contentos y mañana hay que trabajar. No por conseguir este partido hemos conseguido el objetivo. Quedan mínimo dos partidos más y veremos a ver como va la situación”.

“Se han dado situaciones de VAR. La jugada de Dubasin lo veíamos claro, ha sido muy clara. La de Fede Vico con la mano tenía dudas, pero se ha visto y él se ha dado cuenta. Los detalles nos han ido a favor”.

“No huimos de la quema. Estamos ahí. Hay que seguir. Un poco más contentos, pero mañana otra vez a preparar el próximo partido. El Mirandés viene muy bien”.

“Los mensajes ya los había mandado antes del partido. Los jugadores han sufrido mucho y estaban contentos. Es un momento para ellos. Iremos al hotel, a ver si tomamos algo, que también es importante, y mañana a trabajar”.

“Algunas situaciones sí, pero este rival y este campo te lleva a controlar aspectos del juego que no suelen ser cómodos. Por ejemplo replegar a Otero en los saques de banda, balón parado... No creo que este partido tenga mucho que ver por ejemplo con el que tengamos que jugar el viernes. Espero que poco a poco vayamos jugando mejor y se vayan viendo más cosas, pero sin olvidarnos de la situación en la que estamos”.

“Hemos trabajado la estrategia, pero tienes en contra un jugador buenísimo en eso. Hemos estado concentrados, hemos sabido defender con personalidad y contra un buen equipo en esos aspectos, hemos sido solventes”.

“Me han hecho sentir muy cómodo desde que llegué. Vine a darles tranquilidad los primeros días y luego me he dado cuenta de que me la han dado ellos. Tenía cosquilleo pero los veía entrenar y tenía el convencimiento de que competiríamos y jugaríamos un buen partido. Estoy muy contento de estar en este club”.