Garitano aparca el 'ruido' y ya habla de la próxima temporada: "No tendrá nada que ver con lo de ahora"

Asturias - Publicado el 16 may 2025, 16:45 - Actualizado 16 may 2025, 16:57

Asier Garitano compareció ante los medios de comunicación en la previa del partido frente al Málaga este sábado (21:00 horas) en La Rosaleda. Con la baja de Jonathan Dubasin y Kevin Vázquez, pero con el regreso de César Gelabert a la convocatoria, los rojiblancos buscan la victoria para cerrar la permanencia matemática en LaLiga Hypermotion.

Dubasin y Gelabert. “Es posible que pueda llegar al Cartagena y veremos contra el Racing. Hay que ver evolución. Gelabert está bien, no hay ningún problema”

El 'limbo' de la salvación virtual. “Nos hace falta a todos un partido más. El objetivo es mantener categoría. Hay que llegar a 53 puntos y es un partido muy importante. Sabemos de la dificultad porque el Málaga está igual que nosotros”

Sensación de alivio. “No solo el equipo, todo el mundo. Cuando llegamos era una situación de mucho respeto y miedo como estábamos. El alivio es del jugador, de los medios, del aficionado. Yo estaba más asustado y ahora estoy más tranquilo".

LaLiga Los jugadores del Sporting celebran el tercer gol contra el Mirandés.

Mantener la tensión. “Es un tema que venimos hablando desde hace tiempo. El entrenamiento está siendo bueno y el grupo ha mantenido regularidad grande. En Elda era fácil, pero después el grupo ha entrenado genial”.

Ambición y próxima temporada. “Detecto la ambición de conseguir el objetivo. El año que viene no hemos pensado nada”.

Málaga. “Conocimiento grande de Pellicer. Tienen una hornada de jugadores talentosos. Han pasado sus momentos de dificultad. Tienen 49 puntos y seguro que la afición de Malaga valora la temporada.

COPE Acción entre Málaga y Córdoba en La Rosaleda

Posible relajación. “No, estamos muy centrados. Nos hubiera gustado cerrar el objetivo antes. El grupo, el equipo estamos muy metidos para pensar en los 53 puntos que nos darían la posibilidad de estar en Segunda la próxima temporada”.

Mensaje de que los jugadores tenían que demostrar en estos últimos partidos. “Viendo los jugadores que tenemos voy más tranquilo. Jugadores de campo te dan opción de llevar diez u once para cinco cambios. Vamos sobrados ahí”

LaLiga Gaspar Campos ante el Albacete.

Playoff de ascenso del Sporting Atlético. “Me hubiese gustado ver más del filial, pero por circunstancias no lo he visto. Han estado varios jugadores con nosotros, pero me gustaría verlos competir. Espero poder ver este domingo el partido cuando vengamos de Málaga”

Álex Oyón. “Me dijeron que había pasado etapa del filial y que era primer equipo. Tuvo una cesión al Linares pero no jugó mucho. No ha tenido opciones por elección mía de entrenador. Curbelo y Dotor están en convocatoria, por eso no vienen más del filial. Espero acabar la temporada con los jugadores del primer equipo”

Nivel físico del equipo. “Me lo encontré bien en el aspecto físico de la etapa de Rubén Albés. Estaban bien, el problema era mental porque los resultados no acompañan. Los datos del equipo antes y ahora son bastante buenos”.

EFE/ Paco Paredes Rubén Albés, en su primer entrenamiento en Mareo

Posible ascenso del filial. “Cada categoría que vaya subiendo mejor. Las dificultades a la hora de poder jugar. Con chicos jóvenes hay otras cosas además del resultado muy importantes”.

Ambiente de 'final' en Málaga. “De la misma forma que cuando nosotros jugamos aqui va a haber un gran ambiente. Cada uno está con su equipo. Pasará en Zaragoza y hay grandes estadios. Lo sabemos, es así. Estamos acabando y es lo normal. Hay que dar una respuesta como grupo. Nos centramos en lo que podemos controlar. Tenemos un ambiente muy favorable”

Diferencias con Rubén Albés. “Vosotros sabréis mas que yo si hay diferencias o no. Ya dije que quería cambiar alguna idea, que iríamos cambiando matices. Intentar controlar pequeños/grandes detalles y estoy muy contento de como están yendo las cosas”

Temporada 2025/26. “No tendrá nada que ver. De una temporada a otra cambian muchas cosas. Ojalá estemos aquí y nos adaptaremos a la plantilla que hay. Los entrenadores nos tenemos que adaptar a los jugadores y dependerá de las características del grupo”