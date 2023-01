Fran Villalba en COPE: "Pido perdón a la afición del Sporting; no hice las cosas 100% bien"

En la semana que el Málaga visita El Molinón, los focos apuntan a Fran Villalba. El mediapunta valenciano, cedido por el Sporting en el Málaga, ha atendido la llamada de Deportes COPE Asturias en la que es su primera entrevista a un medio asturiano después de su controvertida salida del Sporting en verano.

Te has hecho con el puesto de titular pero el Málaga está en una situación muy complicada. Sensación agridulce, imagino.

"Es una situación difícil que tenemos que sacarla entre nosotros. Yo llevo jugando desde noviembre, pero no está siendo fácil para ningún jugador. Tampoco estamos dando nuestra mejor vesión a nivel indidual, pero confío en los jugadores que tenemos y lo vamos a sacar seguro".

Desde fuera se ve muy extraño porque en verano casi todos pensábamos que el Málaga pelearía por ascender. ¿Qué está pasando?

“No lo sé, no te puedo dar una explicación exacta. Si al principio ves jugador por jugador en el Málaga, crees que puede estar arriba. Las cosas no están saliendo como uno pensaba. Está siendo un año difícil y te sirve de experiencia. Hay que asumir la realidad y pensar en no descender, que creo que no vamos a descender porque hay mucha calidad en el equipo”

Llevas dos años consecutivos peleando por no descender en dos plazas con mucha presión. ¿Cómo estás gestionando eso?

“Tanto el Sporting como el Málaga son históricos, equipos que no estan en Primera por circunstancias. El año que viene espero que sea alegre, pase lo que pase. Intentar salvar al Málaga de la forma que sea este año y a ver qué pasa la próxima temporada. Cuesta disfrutar del fútbol de esta manera porque es difícil verte ahí en la parte baja de la tabla dos años consecutivos".

Vamos hacia atrás, hablemos de tu salida del Sporting. ¿Cambiarías algo de tu salida del club?

“No he hecho las cosas al 100% bien. Me arrepiento de algunas cosas que hice en el Sporting, en la salida. No me arrepiento de haber venido al Málaga, a pesar de la situación que estamos. Vine porque era un proyecto bonito para ascender, aunque a veces las cosas no salen como quieres. Sí me arrepiento de algunas cosas, pero no de venir aquí".

Dices que arrepientes de cosas de tu salida. ¿De qué te arrepientes?

“De no haber hecho las cosas de otra manera. Hablé con Abelardo y llegamos a un acuerdo. Quería salir y él me dijo que no iba a ser importante para él en el equipo. Sí me arrepiento de entrenar con mis compañeros algunos días, eso sí puede ser una falta de respeto. Al míster le deseo lo mejor y al Sporting también. Les estoy siguiendo todos los partidos y espero que hagan un gran año”

¿Te sentiste engañado?

“Engañado tampoco. Hablé unas cosas con la dirección deportiva anterior que no se cumplieron y de ahí mi enfado, pero yo no me voy por el Sporting por un tema contractual. Me fui porque creí que ir al Málaga era lo mejor para mi carrera y lo sigo pensando. Me puedo equivocar, pero no me arrepiento de haber venido al Málaga. Estoy contento y feliz aquí. Estoy haciendo las cosas bien y quiero ayudar al equipo a lograr el objetivo”

Entonces, ¿te vas del Sporting por lo deportivo y no por los problemas con tu contrato?

“Sí, es un tema deportivo. No es que pida más dinero ni de contrato, eso lo llevan mis agentes y no me meto”.

Tendrás que volver al Sporting porque estás cedido. ¿Crees que se puede reconstruir tu historia en el Sporting?

“Si no se cumplen las expectativas que tengo en el contrato con el Málaga tengo que volver al Sporting, obviamente. Tengo que volver al Sporting y haré todo lo posible por quedarme. Si las cosas no salen bien buscaremos otras soluciones, pero el año que viene tengo que volver al Sporting".

¿Tu intención es volver y quedarte o tienes planes de hacer otra cosa?

“A mi me gustaría ascender a Primera con el Sporting. El Sporting me parece un club increíble en Segunda División y en Primera. De pequeño veía los partidos del Sporting con mi padre. Soy jugador del Sporting aunque esté cedido en el Málaga y haré todo lo posible por quedarme. Como tú dices: reconstrucción. Entiendo que la gente esté molesta conmigo, pero pensé que salir era lo mejor para mi futuro. Seguro que me equivocaré cien veces más en mi carrerra, la gente se equivoca".

¿Qué le dirías a esos aficionados del Sporting que están molestos o decepcionados contigo?

“Les pediría perdón por las formas de salir del club, que no han sido las mejores, pero ellos creo que tienen que entender al jugador y que uno tiene que mirar a nivel personal. Eso es una anécdota y estoy seguro de que si juego tres o cuatro partidos buenos en Gijón la gente se olvidaría de todo".

Ha llegado Ramírez, que se acopla bien a tu fútbol. ¿En algún momento se ha hablado de que vuelvas en este mercado invernal?

“No me ha llegado esa posibilidad y aunque me llegara estoy concentrado 100% en el Málaga. Quiero salvar al equipo que es el objetivo de todos. Aunque se presentara esa posibilidad, no lo haría por respeto al Málaga. Ellos apostaron por mí y se lo tengo que devolver logrando la permanencia en Segunda División".

¿Qué opinión tienes sobre el cambio de entrenador en el Sporting?



"No sé por qué echaron a Abelardo, no me incumbe. Les he visto los dos ultimos partidos. Contra el Valencia pudo hacer poco pero contra el Zaragoza le vi mejor. Me gustó, la verdad. Va a ser protagonista con balón con el nuevo míster y para los jugadores que tiene el Sporting es un salto de calidad porque hay mucha calidad y mucho talento en el Sporting”

Ramírez se acopla a tu forma de jugar. Anda que no ibais a disfrutar juntos.

“Es un míster que quiere ser protagonista con balón. A mí me vendría bien Ramírez, sí”

Son dos años consecutivas peleando por la mitad baja de la tabla. ¿Qué problema hay?

“Les he visto partidos buenos pero también otros malos. El partido de Santander no fue bueno. Creo que el Sporting quiere hacer un gran proycto para subir a Primera División y que tiene los jugadores capacitados para subir. No sé lo que pasa a nivel interno, con el míster anterior, pero hay jugadores y proyecto con el Grupo Orlegi para intentar subir a Primera y se puede conseguir perfectamente”

¿Crees en el proycto de Orlegi en Gijón?

“He estado muy poco tiempo, no te puedo decir. Por lo que veo son ambiciosos. Ha hecho campeones a Atlas y Santos Laguna en las ligas de Mexico, eso significa que tienen ambición”

¿Cómo ves el Sporting - Málaga del domingo?

“Voy a ir a ver el partido. Quiero que gane el Málaga, obviamente. A partir de ese partido, que el Sporting gane todo lo que le quede, pero el domingo quiero y espero que gane el Málaga, que creo que lo vamos a conseguir".

No podrás jugar por la cláusula del miedo. ¿Te hubiera gustado hacerlo o prefieres evitar ese momento?

“A mí me hubiera gustado jugar, me gustan este tipo de partidos. Me gusta jugar todo. Me dijeron que estaba esa cláusula cuando firmé y es lo que hay. Son partidos que me gustan y me encuentro mejor que nunca. Parar esta semana no va a ser buena para mí".

Un mensaje para cerrar la entrevista.

“Si la gente se sintió mal o decepcionada por mí, les pido disculpas. Sigo pensando que salir del Sporting era lo mejor para mi futuro, para crecer. Ojalá puedan hacer playoff y hacer una gran temporada”.