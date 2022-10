"Éxito" del Gijón Open, que podría repetir: el precio de la licencia, entre cinco y seis millones de euros

La semana del Gijón Open ha concluido. Las sensaciones son positivas, también desde la Federación Española de Tenis, que va a intentar adquirir los derechos de cara a próximos años para seguir celebrando el torneo en la ciudad. Así lo ha contado Miguel Díaz Román, su presidente, en Deportes COPE Asturias, hablando también de la repercusión que ha tenido el torneo. Ha llegado a casi 50 países.

El mandatario estuvo siguiendo de cerca el torneo y se ha ido con buenas sensaciones: “Le pondría un 9. El 10 nunca se podría poner. Es un torneo que hemos estado tres meses para organizarlo y estos torneos se planifican con nueve meses o un año. Haberlo llevado a cabo en tres meses y con el verano por el medio, ha sido un éxito. Toda la ciudad de Gijón se ha volcado. Estoy muy contento con esta primera edición”.

Llega la hora de hace balance, con conclusiones positivas: "Teníamos un equipo de trabajo que venía de la Copa Davis de febrero en Marbella y es un equipo muy profesional. No les llegó de nuevas. Seguro que hay cosas mejorables, pero como Federación creemos que se ha hecho un gran trabajo y que hemos puesto a Gijón en el mundo. Ha tenido una gran repercusión para la ciudad. Por lo que nos han transmitido están muy contentos. Destaco la gran participación de jugadores. Hemos tenido un nivel con unos nombres que nos han hecho disfrutar mucho. No es sencillo llevar a los jugadores que han estado aquí. Y después poder llevar a la ciudad de Gijón un torneo que desconocían y han visto que es algo extraordinario".

El torneo llegó a Gijón tras la caída de los torneos de Rusia y China del calendario. El reto ahora es poder mantenerlo: “La licencia la tenemos y la hemos luchado mucho. No ha sido fácil conseguirla. Hubo que hacer un lobby importante de cara a convencer a la ATP de que somos un país con unos éxitos tremendos y que otras federaciones tienen torneos ATP. Nuestros antecesores no tenían esa visión. Ahora son carísimos. Primero, no hay semanas, y luego cuestan muy caras. A partir de mañana mismo vamos a convencer a la ATP de que somos capaces de organizar un evento de mucha calidad en el tenis, segundo que tenemos una ciudad magnífica para hacerlo, que se volcaría todos los años y tercero la historia de nuestro tenis. Tenemos al 1 y al 2 del mundo y somos el país más laureado de 2022. Y tenemos que hacérselo ver. Para intentar comprar la semana y si no se puede, mientras siguen estos temas con Rusia y con China, poder seguir haciéndolo aquí. Nuestra primera intención va a ser comprar la semana y llevarla a Gijón. Es el compromiso que tengo con el Ayuntamiento y con la ciudad”.

Díaz Román aseguró que el torneo se vio en cerca de 50 países. Una repercusión que también tiene un coste: “Compras un activo y la licencia, que es para siempre. Varía, no sabría decir el precio exacto. Puede costar unos cinco o seis millones de euros. A parte también, organizarlo por supuesto”. Y hay competencia por esa semana: “Muchos países quieren esa semana. No solamente son países, hay multinacionales que te lo pueden llevar a cualquier parte del mundo. Por eso la suerte de poder haber tenido esta semana. Somos una Federación, no una empresa. Buscamos la promoción del tenis, no buscar beneficios”.