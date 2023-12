Borja Bastón, en COPE Asturias: "¿Cervera? Tengo la conciencia limpia, como todos mis compañeros"

Una de las caras más reconocibles del Real Oviedo es la de su delantero y capitán: Borja Bastón. El ariete madrileño camina hacia su tercer año en Oviedo, el lugar donde más tiempo ha estado desde que es futbolista profesional.

El 'nueve' oviedista ha concedido una entrevista en exclusiva a Deportes COPE Asturias, la primera que concede en esta temporada 2023/24 y en la que aborda varios temas importantes en torno a su figura: la posibilidad de salir a México, la polémica con Sergi Enrich, su papel en la salida de Álvaro Cervera, las críticas que está recibiendo esta temporada o su objetivo de conseguir el ascenso a Primera División.

La temporada está siendo una montaña rusa. "El inicio no fue el que esperábamos, pero hemos reconducido el rumbo".

¿Has encontrado tu lugar en Oviedo? "Sí. Es el equipo en el que más tiempo he estado. El club siempre se ha portado bien conmigo y la expectativa es el ascenso. Y en eso estamos, intententándolo".

¿Qué te ha aportado Oviedo como ciudad y el Oviedo como club? "Oviedo como ciudad está muy bien. Como club, es un club de Primera División por la masa social que tenemos detrás. Eso conlleva cosas buenas y cosas malas en cuanto a la presión. A mí me gusta la presión, así que encantado".

Volvamos hacia atrás y hablemos del verano. ¿Por qué no te fuiste a México? "Cuando llegó el Grupo Pachuca tuve bastantes ofertas para poder salir ese verano. Veníamos de hacer una temporada muy buena y creía que se podía seguir en esa dinámica al año siguiente. Pachuca hizo todo lo posible para que me quedara y llegamos a un acuerdo. Firmé con el Grupo y la posibilidad de irme a México estaba sobre la mesa. Sin embargo, pensamos que se podía hacer un buen año en Oviedo y meternos en playoff. Decidimos que me quedara porque podía ser importante".

Tenías la vía de irte al Pachuca, ¿no? "Sí, tenía esa posibilidad. Yo tengo la espina clavada del primer año que estuve en Oviedo, que nos quedamos muy cerca del playoff y, si nos hubiéramos metido, podíamos haber ascendido perfectamente. El club y yo decidimos seguir aquí para volver a intentarlo".

Te quedaste en Oviedo teniendo ofertas. ¿Le pediste al Grupo Pachuca que te devolvieran esa confianza? "No porque aún no estaba Pachuca, estaba la antigua propiedad. Ellos miran por el bien de sus clubes y el Oviedo es una de las apuestas más fuertes. Quieren devolverlo a Primera División y eso para los jugadores que estamos aquí es muy importante".

¿Te planteas jugar en México en el futuro? "La opción es muy buena. El Pachuca es un gran club, ganó el apertura hace año y poco. Hemos estado en pretemporada allí y hemos estado genial, las instalaciones son increíbles... pero estoy centrado en poner al Oviedo donde se merece que es en Primera División. Mi esfuerzo está centrado en eso".

¿Sientes un hambre 'especial' en Oviedo por volver a Primera División? "Los fines de semana siempre tienes gente contigo, en el Tartiere y fuera. Veo cómo se vivió el ascenso a Segunda B y a Segunda... y no me quiero imaginar lo que podría ser en Oviedo un ascenso en Primera División. En realidad, ojalá lo pueda ver y no imaginármelo (risas). Hay sitios y sitios. No es desmerecer el ascenso de otros clubes ni mucho menos, pero hay ciudades que lo viven de forma especial y Oviedo es una de ellas".

Sergi Enrich escribió una carta de despedida en la que dejaba entrever que Cervera prefería a Enrich que a Bastón. ¿Te molestó? "Al final cada uno cuenta la versión desde su lado y, muchas veces, sin saber realmente lo que hay. Lógicamente, aquellas declaraciones no fueron de buen gusto. Yo sabía lo que había pasado, lo que el club quería y lo que lo que iba a hacer. Al final, cada uno se toma las decisiones de una forma y ahí poco puedo hacer yo".

¿Aquella carta agrieta tu relación con Álvaro Cervera? "Bueno... Yo es que trato de no escuchar ni involucrarme en esas cosas. Lo que tenía que hacer era una buena pretemporada y ayudar al míster y a mis compañeros a todo lo posible, pero no centrarme en el pasado porque si no se estancan las cosas".

Es difícil aislarte cuando estás tan expuesto. "Sí, pero también hay formas. Si todos los días lees y escuchas es más difícil. Si tratas de no hacerlo es más sencillo".

Con Cervera todo pintaba muy bien este año después de los buenos resultados de la pasada temporada. ¿Qué pasó? "Creo que cuando llegó el míster estábamos en una situación complicada en la que no encontrábamos los resultados. Hizo que fuéramos un bloque muy difícil de batir. Terminamos el año con una muy buena racha y eso hizo que el club lo quisiera renovar, pero... cada año es diferente. Parecía que hacíamos un bloque pronto y eso era una ventaja. Sin embargo, en pretemporada no encontramos resultados y al principio de liga tampoco. Es difícil encontrarle los motivos porque somos los mismos jugadores. También es verdad que los estilos de juego de Cervera y Carrión son bastante diferentes. Cuando no estás bien y no tienes muchos recursos ofensivos es difícil hacer daño a los rivales. En cambio, Carrión llegó con la mentalidad de ser protagonista y eso te da más opciones a que los partidos caigan de tu lado".

El mensaje de Cervera de 'no hay equipo para jugar a otra cosa', ¿desgastaba dentro del vestuario? "En el fútbol he visto muchas cosas de estas (risas). Yo veía los jugadores que se habían fichado y ninguno era cojo".

El tiempo demostró que sí podíais jugar a otra cosa. "No tenía que ver con los jugadores. La filosofía de Cervera era estar unidos, bloque bajo y no encajar. Seguramente podíamos tener un córner, una jugada aislada y ganar el partido. Aquello nos dio resultados al principio. Cada entrenador tiene su fórmula y es respetable. Este año las cosas no salieron y ese es el problema, que cuando no te sale esa forma de jugar es más complicado revertir la situación. Juegas a no encajar y en el momento en el que encajas un gol es complicado remontar un partido. En cambio, contra el Elche nos meten un gol y remontamos el partido".

Ahora creéis que podéis remontar un partido, claro. "Cada entrenador tiene su filosofía. El equipo se volcó con Cervera en todo momento. De hecho, cuando se fue nos dijo en el vestuario que estaba contento porque le habíamos apoyado hasta el final. Se escucharon muchas cosas. Había gente que decía que no estábamos con el míster, pero él mismo nos dio las gracias porque los jugadores se dejaron todo para que las cosas fueran bien. Cuando los resultados no acompañan todo es más difícil, también el día a día, pero el equipo se dejó todo".

Existía esa sensación en el ambiente de que los jugadores no estabais con Cervera. "Sí, por eso te digo. La gente es libre de opinar, yo respeto todo, pero cuando el mismo entrenador le da las gracias a los jugadores por haberlo dado todo... Tengo la conciencia muy limpia, igual que todos mis compañeros".

La plantilla de este año, ¿está mejor preparada para el estilo de Carrión que para el de Cervera? "Es que el ideal de fútbol de Jesús Martínez, que es la cabeza visible del Grupo Pachuca, es el fútbol ofensivo, de ataque, de presión, que el equipo vaya a ganar. Lógicamente, el equipo con Carrión ataca, presiona arriba y es ofensivo. También te digo una cosa: podía haber ido mal y sería complicado. Lo que hay que hacer ahora es seguir trabajando y acumulando resultados".

Estamos hablando de las cosas positivas con Carión pero, ¿dónde crees que está el margen de mejora? "El equipo puede dar más, hay margen de mejora. Podemos ser más constantes en los momentos importantes de la temporada. Cuando podamos dar ese 'paso adelante' hay que darlo. Estamos en una buena situación y hay que seguir bien colocados a falta de un mes o mes y medio. Con la gente que tenemos en el vestuario y la idea del míster podemos hacer mucho daño".

Y si recuperáis a los lesionados... "Fíjate cómo van las cosas teniendo nueve o diez bajas. También hay que valorar que los que salen están para hacerlo bien. Como dijo el míster, cuando no está uno es la oportunidad para que otro salga y pueda jugar. Es lo que la plantilla está haciendo".

Como delantero, ¿qué te parece la irrupción de Masca? "Masca es un chico que tiene muchas ganas de vivir del fútbol. A veces es difícil entrar cuando eres joven porque las oportunidades son más limitadas. Le viene bien jugar en banda porque es rápido y le gusta llegar al área, no es un delantero referencia. Desde segunda línea hace mucho daño y lo está demostrando. Está aprovechando su oportunidad".

¿Cómo está siendo tu competencia con Alemao? "Es que nos llevamos muy bien (risas). Es una persona 'diez'. Siempre genera buen ambiente, intenta hacerlo bien, entrena bien... Es complicado llegar a otra cultura, otro país, otro tipo de fútbol, pero creo que nos tiene que dar mucho porque es un gran jugador".

Hablemos de ti en lo personal. ¿Consideras que estás recibiendo muchas críticas esta temporada? "Es que tampoco leo. Estoy centrado en lo mío, estoy jugando todo...".

Hace unas semanas transmitías la sensación de que te parecían excesivas las críticas hacia ti. "Es que no entiendo mucho por qué. Soy un jugador de club que lo ha intentado hacer siempre bien. Hemos vivido situaciones difíciles y es normal que miren a los que más tiempo llevamos, pero es cierto que a veces duele un poco ver como, desde dentro, nos hacemos daño. La verdad que no lo entiendo porque contra el Elche íbamos perdiendo 1-0 y nos aplaudían cuando salíamos con el balón desde atrás. Eso le da confianza al jugador y es fundamental. Si todos remamos en la misma dirección sería perfecto, todos queremos que el Oviedo suba. También te digo que es fútbol, no me sorprende. Tengo que tratar de ayudar a mis compañeros".

Esa es la 'presión' de la que hablabas antes en equipos como el Oviedo. "Y es bonito. Si no eres capaz de aguantar esa presión es complicado que llegues a estar en equipos buenos y en el fútbol de élite. Hay que saber aguantarlo y convivir con ello".

¿Qué balance haces de tu primera vuelta? "Estoy contento. Obviamente me gustaría llevar más goles, que el equipo fuera primera y que todo fuera de color de rosa, pero si somos realistas estamos a tres puntos del playoff. A nivel personal llevo seis goles y dos asistencias. Ojalá pueda marcar más goles y ayudar al equipo, pero si me dicen que no marco un gol más y el equipo asciende... encantado de la vida".

Tu mejor versión en Oviedo fue junto a Samu Obeng.¿Es el jugador que más cómodo te hacía sentir en el campo? "Ya no es jugar con Samu Obeng, que nos entendíamos muy bien, es jugar con otra referencia arriba. A la hora de llegar al área la marca se distribuye. Cuando juegas solo tienes tu marca y la vigilancia del otro central. Con Samu tenía otro jugador que se llevaba marcas, a las disputas no solo iba yo... En cambio ahora tengo que estar con uno, con dos o con tres. Son estilos de juego, pero también es cierto que ahora llegamos más y estoy teniendo más oportunidades".

¿Cómo te planteas este mercado de invierno? ¿Escuchas ofertas o no? "Mi intención es ascender en Oviedo. Al menos intentarlo, darlo todo. Que nadie me pueda decir que no lo intentamos y quedarme con esa espina clavada".

¿Te quedas al 100% en el Oviedo en este mercado de invierno? "Sí, sí (risas)".

¿Hasta cuándo tienes contrato? "No es una cosa que dependa solo de mí, depende del Grupo Pachuca también. Ojalá pueda quedarme más años aquí y conseguir el objetivo del ascenso".

¿Qué le pides al 2024? "Le pido salud, que estemos todos bien. Ya nos encargaremos nosotros de meter al equipo arriba y darle una alegría a toda la afición oviedista".

