Estela Díaz Caicoya y las posibilidades del Tartiere: "La parte de arriba del todo todavía está sin tocar. También se puede hacer mucho en espacios interiores"

Vienen ahora por delante tres semanas de parón en el fútbol pero el trabajo no cesa en los despachos. Por supuesto en el de la dirección deportiva de cara al mercado de invierno y tampoco en el de negocios, de cara seguir con el trabajo de patrocinios. Para centrarse más en ese tema y para seguir creciendo con la línea que lo viene haciendo en los últimos años, Estela Díaz Caicoya pasa desde este lunes a encargarse de forma exclusiva de esa parcela de negocio, dejando ya el área de operaciones, desde dónde ha ido pilotando todas las reformas que el Tartiere ha sufrido en los últimos años. Un cambio de rol que analiza en una entrevista con Deportes COPE Asturias.

¿De qué se encarga exactamente la directora de negocio y de operaciones de un club de fútbol profesional?

“Ya desde el lunes cedo operaciones a una nueva compañera y yo quedo en negocio. El área de negocio es patrocinios y generar ingresos para el club. El de operaciones darle un poco de vida al estado. Darle una pequeña vuelta al estadio, porque tiene un potencial espectacular y requería un poco de atención”.

Ya se le está dando ese poco de atención al estadio...

“Pachuca ha tenido la visión desde el principio de ver las posibilidades que el Tartiere puede ofrecer. Se preparó el plan y lo llevamos a cabo. Cuando yo llegué empezamos con iluminación, U televisiva, megafonía... Y este verano renovamos todos los palcos existentes y los duplicamos a la grada de en frente. También hemos hecho los espacios Córner. Eran zonas de paso muy amplias en las que veíamos que la visibilidad del partido eran buenísima, a pesar de ser desde las esquinas. Con un pequeño cerramiento y habilitarlo hemos creado un 'hospitality' muy interesante”.

¿Qué balance hace del área de negocios?

“Muy positivo. Las cifras hablan por sí solas. Han sido dos temporadas muy buenas. Lo que hemos hecho es abrir el club a las empresas. Involucrar a todo el tejido empresarial asturiano y darles su lugar. Todos tienen su cabida y con su apoyo vamos ejecutando el proyecto”.

Asturias es una región pequeña... ¿Esperaba más apoyo empresarial? ¿Ha sido muy difícil convencer al tejido empresarial?

“Las expectativas siempre fueron buenas. Asturias tiene mucho potencial y hay mucho dónde buscar. La reacción ha sido siempre buena. No presentas un proyecto cualquiera. Presentas un proyecto muy sólido, respaldado por gente con experiencia, por empresarios muy serios y la gente cree en el proyecto. Si sabes comunicarlo y demuestras los hechos de Pachuca, facilita mucho las cosas”.

¿Puede dar cifras concretas?

“Pasamos de 3.2 millones a 4.8 y ahora 5.3 en patrocinios. El crecimiento es evidente. En mitad de temporada ya hemos superado el objetivo que teníamos para la temporada completa. Las cifras van muy bien y hay que reformular objetivos. Hay que ser más ambiciosos para la segunda vuelta. Ya estamos planificando el centenario y preparando actividades muy interesantes que van a poner al club en otra dimensión”.

Estela Díaz Caicoya en el interior del Carlos Tartiere

¿Hay margen para seguir creciendo? ¿El crecimiento tiene que llegar ya desde fuera de Asturias?

“Los mercados están en diferentes puntos. El mercado asturiano está en una época más de madurez, pero a nivel nacional e internacional tenemos una posibilidad de crecimiento que el cielo es el límite. El Real Oviedo es un club internacional y Oviedo y Asturias despiertan mucho interés a nivel internacional. A través del Real Oviedo se pone Asturias en el mapa y eso es una atracción muy fuerte. El mercado es ilimitado. Estamos trabajando en la internacionalización del club, más presencia nacional... Es una rueda que va creciendo cada vez más”.

Ya en el área de operaciones... ¿Podríamos ver más córners en las otras esquinas del Tartiere?

“Sí, claro que sí. Y no solamente en más esquinas, si no en otros espacios que ofrezcan cosas diferentes. Los córners han sido una idea muy buena. Nos costó un poco darlo a conocer al principio, porque la gente no acababa de entender el concepto. Si era un bar, una zona VIP, para patrocinadores... Ahora ya la gente sabe que puede acceder cualquier persona y que es una experiencia diferente. Y se puede replicar en las otras esquinas, pero también hay muchísimos otros espacios. La parte de arriba del todo del estadio todavía está sin tocar. En las entrañas del estadio y diferentes espacios interiores también hay mucho que se puede hacer”.

Hablamos de mirar hacia dentro... ¿Pero se va a mirar hacia afuera? Los exteriores del Tartiere, los famosos bajos...

“Sí. Estamos con el Ayuntamiento en comunicación constante viendo maneras de ir mejorando lo que más urge. Intentando trabajar en lo que tenemos como más urgente. El proyecto del Carlos Tartiere abarca lo que son los alrededores también, toda la zona. Los bajos, el estadio, el aparcamiento, los accesos...Todo eso también está sobre la mesa y trabajamos en ello”.

¿En qué punto de las prioridades está arrancar con el exterior?

“Será la siguiente batalla. Me apoyaré ya en mi compañera Natalia González e intentaremos darle una vuelta a ese proyecto y trabajar con el Ayuntamiento para darle mucha vuelta al estadio”.

Se ha deslizado la posibilidad del 'naming' del estadio... ¿Se tiene más cuidado al saber que es un tema sensible esperando por una oferta atractiva que haga superar esa sensibilidad que hay sobre el tema?

“La sensibilidad del tema está clarísima. Nunca se va a vender el 'naming' sin mantener el respeto al estadio Carlos Tartiere. Es una seña de identidad del oviedismo. Vender el 'naming' en Segunda no es una tarea fácil. No es un activo tan fácil de vender. Porque no lo vendes por un año o dos. Es una venta a largo plazo. Porque tiene unos objetivos muy diferentes a otros patrocinios. Estamos en ello, es un tema delicado y lo queremos hacer con el mayor cariño y respeto”.

¿Cuál es el siguiente objetivo en materia de operaciones?

“Mantener lo que tenemos y lo que hemos creado para esta temporada y lo siguiente va a ser ya la ciudad deportiva. No podemos hacer todo a la vez. Ojalá podamos entrar en la segunda fase del estadio, pero de momento, el siguiente foco de concentración será la ciudad deportiva”.

¿Hay algún nuevo plazo para la ciudad deportiva?

“Ojalá que pronto. Se está haciendo como tiene que hacerse y llegará”.

Este lunes se incorpora Natalia González, que va asumir el área de operaciones, ¿es así?

“Sí. Hasta ahora he sido directora de ambas partes, pero hemos llegado a un punto que requiere una atención más delicada para operaciones y yo centrarme en el área de negocio. Está creciendo mucho todo el área de patrocinios y el área de negocio toca las demás áreas del club. Necesitaba centrarme más en ese área de negocio”.