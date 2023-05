Enzo Ferrero en #DCA: "Ganar el derbi te reafirma y te da alas"

Enzo Ferrero, mito del Real Sporting, atendió la llamada de Deportes COPE Asturias para dar su opinión, en clave sportinguista, acerca del derbi asturiano que se jugará este próximo sábado (16:15 horas) en El Molinón.

¿Preocupado por el Sporting?

"Hasta ayer. Una vez que el Málaga perdió, con los puntos que tiene el Sporting, virtualmente está conseguida la permanencia. Con un punto se mantiene. Ahora se puede trabajar mejor la próxima temporada".

Orlegi. ¿Qué tiene que aprender de cara a la próxima temporada?

"El Oviedo ha tenido una temporada muy buena y también arrancó con problemas y líos, pero Cervera ha hecho un trabajo muy bueno. Orlegi, imagino, también tendría esa idea. Sabiendo cómo había acabado todo el año pasado, su objetivo era mejorar. Que el equipo terminara décimo o noveno, para después poder ir reforzando al equipo de cara a las promesas que se han hecho: competir por el ascenso a Primera".

Irarragorri dijo que el objetivo era el playoff de ascenso.

"Irarragorri dijo que el objetivo es subir a Primera División. Para eso hay que llegar al playoff. El tema se torció, el equipo no funcionó. El entrenador empezó a aplicar cambios, aplicando su filosofía y trabajando de una forma diferente. El equipo no ha ido cogiendo la forma ni sacando los partidos adelante como todo el mundo esperaba. Luego tuvo tres partidos muy bueno que son los que ha salvado la temporada".

¿Cuál es tu diagnóstico de la mala temporada del Sporting? ¿Dónde han estado los problemas?

"De todo un poco. Lo primero, la ausencia de goles arriba. Se empezó muy bien, pero luego llegó la sequía. En segundo lugar, los cambios de táctica y sistema de juego. El equipo no se adaptó muy bien a la filosofía del nuevo entrenador. Ahí estuvo también el problema con el Pitu Abelardo, que no llevaba mal el equipo, pero se tomaron unas decisiones para corregir las cosas y no se consiguió competir. También es cierto que, si coges la clasificación, los cinco primeros equpos son grandes equipos. Era prácticamente imposible competir con esta gente".

¿Ganar el derbi cambia la nota de la temporada?

"El derbi es especial. Da igual como venga uno u otro, siempre lo hemos vivido así. Este año ninguno de los dos equipos está con la soga al cuello. Se puede ver un gran espectáculo, un gran partido en El Molinón. Recordando lo del último partido, las aficiones pueden estar unidas porque los grupos inversores de ambos equipos no tienen problemas entre ellos. Que haya un gran ambente y que sea una fiesta, que la gane el mejor. En mi caso, deseo que gane el Sporting".

Una victoria en el derbi haría que el proyecto de la próxima temporada comience de una mejor forma, ¿no?

"Ganar el derbi siempre es un aliciente importantantísimo. Te reafirma y te da alas. El partido hay que jugarlo, pero el Oviedo, aunque Cervera diga que no, está muy fuerte. Están llegando a final de temporada mejor que el Sporting. El Sporting tiene la oportunidad de salir de una manera diferente ante su gente y sacar el partido adelante".

¿Ves un favorito?

“En un derbi no hay favorito. Depende como lo afronte cada equipo y como vayan pasando los minutos. Hay que tener suerte y acierto”.

¿Qué resultado pones en la porra?

“Pondría un 2-1”