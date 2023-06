Enol Coto, en COPE Asturias: "Tengo la ilusión de hacerme un hueco en el Sporting"

Enol Coto ha vivido una gran experiencia en su cesión al Racing de Ferrol. El jugador del Sporting volverá este verano al club rojiblanco después de conseguir el ascenso a LaLiga SmartBank con el conjunto gallego, que regresa al fútbol profesional casi dos décadas después. Hemos hablado con Enol Coto en Deportes COPE Asturias sobre su futuro.

¿Cómo ha sido la 'locura' en Ferrol?

"Tres días de locura, de celebración. No era ni consciente de lo que habíamos conseguido. Ya lo voy asimilando. El Racing no estaba en Segunda División desde 2007".

¿Cómo ha sido el seguimiento de la ciudad con el equipo? Las gradas de A Malata estaban repletas el día del ascenso.

"El año pasado el equipo hizo playoff y eso hizo que este año la gente estuviera enganchada desde el principio. Hemos tenido una media de 5.000 espectadores en los últimos partidos en casa y contra el Celta B había 11.000 personas y un ambiente inolvidable"

Empezaste como suplente, pero terminaste ganándote la confianza de Cristóbal Parralo.

"Sabía que estaba Luca Ferrone como titular y yo trataba de trabajar para tener minutos. Ferrone tuvo una lesión grave de rodilla y, a partir de ahí, entré como titular, me fui soltando y terminé bastante bien la temporada".

¿Te ha venido bien salir de Mareo?

"A mí me ha venido muy bien. Al principio no tenía minutos, pero aprendí mucho. Seguir entrenando, seguir teniendo confianza en mí mismo. Me vino muy bien también rodearme de gente que viene del fútbol profesional, gente veterana. En el filial estoy rodeado de gente de mi edad y salir me hizo conocer a esa gente que viene del mundo profesional y aprendes mucho de compartir vestuario con ellos".

Te curte como futbolista, ¿no?

"Sí. No tanto a nivel futbolístico sino a nivel personal. Te hace madurar".

Gaspar Campos nos contó en COPE Asturias que, en ocasiones, jugar en el Sporting pesa para el que es de la casa.

"Jugué en A Malata con 11.000 personas en la grada y sentí la presión, no me quiero imaginar con El Molinón lleno. Es algo que tienes que llevar y que, al final, te acostumbras. Forma parte del fútbol y de pertenecer a ese tipo de equipos".

Vuelves al Sporting. ¿Sabes cuál va a ser tu futuro?

"Gerardo García me mandó un mensaje felicitándome por el ascenso. Me comentó que nos veíamos en pretemporada. Empezaré allí y estoy con ilusión de hacerme un hueco en el Sporting. Si empiezo la pretemporada es para entrenar y hacerme hueco".

La competencia es fuerte con Guille Rosas y Pol Valentín.

"Sí, lo que dices. Son muy buenos laterales y no está fácil la cosa".

¿Ramírez se puso en contacto contigo?

"También me mandó un mensaje felicitándome".

¿El Racing de Ferrol cuenta contigo?

"A día de hoy, no lo sé. No me dio tiempo a hablar nada, no sé nada".

Jugáis la final para ser campenes de Primera RFEF contra el Amorebieta.

"Jugamos este sábado en Amorebieta y después el sábado en A Malata".

¿Ha mejorado la Primera RFEF en relación a la Segunda División B?

"Creo que sí. Era una competición muy complicada, todos los equipos te ponían las cosas difíciles. Todos los equipos tienen jugadores que han sido profesionales, cada partido es muy complicado. Ha mejorado bastante el nivel. Este año en mi equipo ha habido jugadores jóvenes con potencial para jugar de sobra en Segunda División".