Elías explica la venta: "Lo más importante era que el Oviedo quedara en buenas manos"

En un abrir y cerrar de ojos, el tiempo ha cambiado en el Real Oviedo. En menos de 24 horas, se ha anunciado la llegada de Grupo PACHUCA, y ha sido presentado en sociedad, en una videoconferencia en la que Jesús Martínez, presidente del grupo que tendrá la mayor parte del Real Oviedo explicó la operación. También Arturo Elías, explicó la salida de CARSO. Martín Peláez, el que será el presidente del club también compareció, aunque se mantuvo en un segundo plano.

Arturo Elías fue sincero y claro a la hora de explicar los motivos del movimiento que se ha llevado a cabo: “El Oviedo necesita una estructura mucho más profesional de la que nosotros podemos ahora ofrecer. Ya no estamos metidos en el fútbol. Creo era necesaria una estructura profesional de gente que hace las cosas bien. Hay que tener la humildad en la vida para saber soltar y que las cosas saben mejor. Creo que es un paso de humildad. Aunque no me voy, no saben la tristeza que me da esta operación, soy un loco del Oviedo. Pero por el otro lado me da mucha alegría porque en el corazón sé que estamos haciendo las cosas bien".

Y fue el propio Elías y CARSO los que quisieron poner el club en manos de Martínez y PACHUCA, como él mismo explicó: "En estas últimas semanas no sé qué pasó con el fútbol español. Nos llegaron tres o cuatro ofertas diferentes. Yo siempre le prometí a Jesús que cuando tuviera una oferta seria le iba a avisar. Hace dos o tres semanas tuvimos dos ofertas muy serias. Y más altas. Pero lo más importante era que el Oviedo quedara en buenas manos. No podía dejar al Oviedo en manos de un fondo que administra equipos de hockey en Canadá. Avisé a Jesús y en una mañana llegamos a un acuerdo. Fue la oferta que hizo más sentido no en lo económico, pero sí en mi corazón. Cuando lo hablé con Slim me dijo que hiciéramos lo mejor para el Oviedo y pensamos que lo mejor para el Oviedo es esto”.

Jesús Martínez explicó también la visión como grupo comprador: “Hace unos años me llegó gente de allí con que estaba el Oviedo a la venta. El Oviedo es un club histórico y lo hablé con Arturo. Y en ese momento no podíamos entrar, pero ellos han hecho una estructura increíble. Ahora estamos muy emocionados. Siempre me ha ido animando a que entráramos. Hubo otras ofertas y se fijaron en nuestro modelo. Ahora sí tuve la fortuna”.

Martínez y PACHUCA han tenido numerosos proyectos de éxito en México, y ahora esperan poder exportar ese modelo al fútbol español y al Real Oviedo: “El modelo es simple y sencillo. Este grupo empezó con 22 jugadores y la familia y ahora somos más de 4.000 personas. Es un modelo social, académico, de medicina... El reto es tener la ilusión de ir para adelante y subir a Primera. No voy a vender humo. Pero todos los equipos los cogimos en Segunda y los subimos".

Y dentro de esa ambición, entra construir el mejor equipo posible: “Vamos a reforzar el equipo con lo mejor que se pueda tener. Que el Oviedo cada temporada esté más fuerte. Siempre hemos sido un equipo muy exportador, hemos vendido en cifras récord en México. Vamos a tener una prioridad y es reforzar al Oviedo para que tengamos esa ilusión de tener un equipo de Primera. El equipo es de Primera”.

La llegada de PACHUCA coincide en el tiempo con la de ORLEGI, dos proyectos antagónicos en México, como explica Martínez: "Vamos con un proyecto diferente. El de Orlegi también es un gran proyecto, pero diferente. Para nosotros es muy importante el aspecto social, educativo. La competencia está en la cancha. Nosotros como grupos les damos las herramientas para llegar al éxito. Todo lo que sea competencia siempre va a ser bueno".

Arturo Elías puso la puntilla en el tema de la rivalidad: "De los últimos nueve derbis ganamos seis. Eso no puede cambiar, ese partido sabe diferente y tenemos que ganarlos todos".