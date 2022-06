Edu Alonso en #DCA: "Bolo tiene muchas inquietudes y es muy valiente, no sólo en el banquillo"

Hemos conocido el lado más personal de Jon Pérez Bolo con uno de sus mejores amigos: Edu Alonso. Ambos son ex futbolistas, coincidieron en la cantera del Athletic y ahora son socios de un negocio de ropa deportiva con una tienda en Bilbao. Charlamos con Edu Alonso, ex jugador de Athletic Club, UD Salamanca, Las Palmas o Alavés entre otros, sobre el nuevo entrenador del Real Oviedo en Deportes COPE Asturias.

Los dos tenéis 48 años. Sois de la misma quinta.

"Sí, él es de febrero y yo de mayo. Coincidimos primero a nivel de selecciones vizcaínas. Después en el Bilbao Athletic y ahora la vida ha querido que compartiésemos muchas más cosas juntos".

Sois socios. Tenéis un negocio juntos.

"Jon siempre ha tenido muchas inquietudes. Es muy valiente, no sólo en el banquillo. Con cualquier posibilidad de negocio ha sido valiente. Primero llevamos un proyecto en un gimnasio con varios ex jugadores del Athletic y ahora ropa deportiva. Jon no es una persona con el 'culo quieto'. Siempre tiene cosas en la cabeza, dándole vueltas a cómo mover las inversiones".

Lleváis Errea, ¿no?

"Es lo último que nos ha unido, la distribución de Errrea. Ahora me ha dejado solito en la tienda porque su pasión siempre han sido los banquillos y me ha dejado 'de lado' (risas). Siempre le digo que ojalá no le vuelva a ver en la tienda porque será que le está yendo bien".

Así que llevas la tienda tú solo.

"Yo estoy al pie del cañón. Jon es inquieto para todo. De vez en cuando, saca tiempo para pasar por la tienda y decirnos las cosas que no hacemos bien y no cuidamos. Que si 'ese foco está fundido', que si 'esa ropa hay que cambiarla'... Es inquieto para todo".

¿No habéis pensado en sacar una marca de gafas?

"(Risas) Ojalá hubiera sido más moda y no que el pobre se las tenga que poner porque los años pasan factura. Le ha unido la estética y que su trayectoria ha sido bonita".

¿En Lezama ya apuntaba a entrenador o era demasiado pronto para ver algo más que un buen proyecto de jugador?

"Hay jugadores que les ves maneras por la posición en el campo. Por ejemplo, Gaizka Garitano en el pivote, mandando. Le supones entrenador en el futuro. Jon no era el caso. Era una persona muy visceral, pero no le veía entrenador.Le veía más en esa parcela de montar negocios, pero creo que su capacidad de transmitir es lo que le hace diferente. Allí donde ha estado, de momento, le ha ido bien".

¿Su capacidad de transmisión es lo que más destacas de Bolo?

"Es una persona muy trabajadora. El jugador lo va a ver desde el primer minuto. Eso va unido a su capacidad de transmisión. Jon no tiene dobleces y el jugador eso lo percibe. Es difícil de llevar a un jugador. A la mínima que te pillan en un fuera de juego, pierdes credibilidad. A Jon no le van a pillar en eso. Es muy franco, no tiene dobleces. Esa manera de transmitir de alguien que hace poco se dedicaba a lo mismo que tú te llega como futbolista".

¿Te ha sorprendido su progresión en el banquillo?

"Una vez ves cómo gestiona el banquillo te sorprende menos. Algún día le llegarán los malos momentos, se lo decimos siempre: 'prepárate que llegará cuando no salgan las cosas tan bien', ojalá que dentro de mucho. De momento, todos los pasos que ha ido dando los ha dado bien, acompañado de que la pelota entre y esa pizca de 'suerte' que hay que tener. Estamos sorprendidos gratamente".

¿Cómo definirías un equipo de Bolo?

"Son equipos valientes. En partidos que van empatados, fuera de casa, nos ha sorprendido muchas veces con cambios que tienen un mensaje muy claro de 'o gano los tres puntos o me voy a casa de vacío'. Eso es lo que más me sorprende, quizá porque soy un poco más 'cagueta'. Igual no es tanta casualidad que acierte tantas veces al ver el transcurso del partido con los cambios".

Hablas de 'nosotros' en primera persona del plural cuando hablas de Bolo. Sois muy amigos.

"Lo ves con tus padres. Te vas a Salamanca, a Las Palmas y se cambian de equipo contigo. Esto es parecido. A los jugadores nos tachan a veces de mercenarios, en el buen sentido, porque te debes al equipo que te contrata. El fútbol te hace ser de los equipos de nuestro amigo, de Jon, de una manera muy pasional. El fútbol nos ha dejado hace muchos años y es un placer volver a vivirlo en primera persona de la mano de Jon, aunque no suframos tanto como él, pero estamos muy cerca".