Djuka hace autocrítica: "Tengo que controlarme y protestar menos; estoy trabajando con un psicólogo"

El Real Sporting de Gijón sigue acumulando sesiones de entrenamiento antes del regreso de LaLiga Hypermotion. Para los rojiblancos, el inicio de la segunda vuelta tendrá lugar el próximo domingo 14 de enero (16:15 horas) en El Molinón frente al Huesca.

Djuka hace autocrítica para volver a su mejor nivel en 2024

Este jueves, el protagonista en la Escuela de Fútbol de Mareo ha sido Uros Djurdjevic. El delantero balcánico ha hecho autocrítica. Reconoce que 2023 no ha sido su mejor año. También asume que debe controlar su temperamento en los partidos para no tener problemas con los árbitros y los rivales.

Año nuevo, vida nueva. "Es nuevo año, segunda vuelta. Ojalá sea mejor que el último año porque no ha sido mi mejor año, pero lo importante es que el equipo estuvo muy bien en la segunda vuelta. Hay que mejorar en la segunda vuelta y al final seguro que vamos a luchar por algo bonito".

¿Por qué crees que no ha sido tu mejor año? "Lo primero, los goles. Los delanteros vivimos del gol y no he marcado muchos este año. Siempre doy el 100% por el equipo, eso no va a faltar. Cuando hay goles, mucho mejor. Estoy contento por cómo jugamos. Hay que mejorar en la segunda vuelta".

Deseos 2024. “En colectivo deseo que estemos entre los primeros dos equipos cuando se termine la liga. Si estás lesionado no puedes ayudar ni hacer nada. Ojalá que sea mi mejor año y poder aportar goles”

¿Le falta gol al Sporting? “Creo que no. Prefiero más jugadores que meten goles y no solo uno que meten 20. En la primera vuelta repartimos los goles. Si muchos a

Papel en el vestuario como uno de los veteranos. “Tengo respeto de todos. Me llevo bien con los jovenes, los veteranos. Soy un jugador importante en el vestuario y tengo que ser un ejemplo para todos. Intento ayudarlos cada dia. Entreno al 100% cada dia

¿Te tienen cogida la matrícula los árbitros? “Seguro que sí, pero voy a intentar estar más tranquilo. Cuando salgo al campo soy otra persona, pero tengo que mejorar eso. Tengo que protestar menos, pero es verdad que a los delanteros nos pitan más faltas en ataque”

¿Los rivales te buscan? “Hay muchos jugadores que me buscan, que ya me conocen. Llevo años aqui y saben mi caracter y mi temperamento. Juegan con eso”.

¿Escuchas ofertas en el mercado de invierno? “No , estoy 100% concentrado en el Sporting”

¿Trabajas con un psicólogo tu temperamento? “Tengo un chico que trabaja conmigo. Él me ayuda. Y también tengo que ayudarme yo a mí mismo".

¿Qué equipos ves más fuertes para ascender? “Es mi sexta temporada y creo que es la más igualada de estos años. Hasta el final creo que va a estar así. Elche, Levante, Zaragoza o Tenerife se van a meter arriba. Va a ser muy 'guapa' la segunda vuelta. Hay que mejorar detalles y seguir sacando los puntos hasta el final”.

