Djuka como cicerone y una sorpresa: así fue la presentación de Nikola Maras y Kevin Vázquez

David Guerra, presidente del Real Sporting de Gijón, escoltó este martes en la Escuela de Fútbol de Mareo a los dos últimos fichajes del club: Nikola Maras y Kevin Vázquez. Ambos fueron presentados ante los medios en la semana del derbi asturiano.

La dimensión del Sporting sorprende Kevin Vázquez.

"Parece que llevo meses entrenando con el Sporting y llevo dos días. No sabía que este club era tan grande como parecía. Ojalá que este sea un gran año para todos". Así abría Kevin Vázquez su presentación oficial como jugador del Real Sporting, sorprendido por la magnitud del club. "No me esperaba esto, sinceramente", reconoció.

El lateral derecho del Sporting, que ha firmado hasta 2026, ha hablado en su puesta de largo en Mareo sobre su relación con el entrenador, Rubén Albés, al que conocía de su etapa en el Celta de Vigo. Destacó de él su capacidad de trabajo y su capacidad para transmitir a los futbolistas la idea que quiere para el equipo.

A la hora de decidirse por firmar por el Sporting, Kevin destacó las ganas que percibió en el Sporting por hacer "algo grande" esta temporada. "Es un club de Primera y ahora solo falta cambiar de categoría".

Djuka como cicerone de Nikola Maras

Por su parte, Nikola Maras se presentó agradeciendo al Sporting la oportunidad de contar con él esta temporada, en calidad de cedido desde el Alavés. "Gracias al club por darme la oportunidad de estar aquí y defender los colores de este gran club con tanta historia en España", arrancó Maras.

El central serbio desveló una conversación con Djuka antes de su aterrizaje en el Sporting. "Le llamé a las 4 o 5 de la mañana en México y no me lo cogió (risas). Nos conocemos desde hace muchos años y cuando coincidíamos jugando en España nos parábamos a hablar. Le conozco, a él y a su familia desde hace muchos años. Me ha hablado de Gijón y también de fútbol. Él es un guerrero y yo también", explicó.

El nuevo defensa sportinguista se define como un "central duro y agresivo", además de un "jugador de equipo". Recordó un partido en El Molinón de mal recuerdo para el sportinguismo, cuando ganó con el Almería en la última jornada de la temporada del COVID, con David Gallego en el banquillo. "El Sporting necesitaba ganar porque era la última jornada, pero ganamos 2-0. Bueno, esa información se me escapó...", bromeó.

Semana de derbi asturiano

Tanto Kevin como Maras llegan en una semana especial, semana de derbi asturiano. Ambos reconocieron que notan en el ambiente y en los comentarios del club que es una semana especial.

El central serbio, que comenzó a entrenar esta semana con el equipo tras hacer pretemporada con el Alavés, ya se siente preparado para competir. "Todo le mundo nos habla del derbi y no somos conscientes de la grandeza del derbi asturiano. Vamos a sentir día a día el partido a medida que se acerca, ojalá salga bien", dijo Maras, que coincidió con Javi Calleja, entrenador del Oviedo, en el Levante.

Por su parte, Kevin habló de "semana especial" a su llegada a Gijón. "Como decimos los gallegos 'chegar e encher'. Vamos a por ellos".