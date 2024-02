Diego Sánchez y el momento 'clave' de la temporada: "Ahora defines a lo que puedes aspirar"

El Real Sporting de Gijón está a poco más de 48 horas de abrir la jornada 29 de LaLiga Hypermotion. Los rojiblancos protagonizarán el primer encuentro de la jornada este viernes (20:30 horas) en El Molinón frente al AlbaceteBalompié. El Sporting llega 7º, empatado a puntos con los puestos de playoff, mientras que el 'Alba' se encuentra 17º solo dos puntos por encima del descenso.





Campuzano y Diego Sánchez, protagonistas en la previa

La semana de trabajo en Mareo cuenta con un nombre propio: Víctor Campuzano. El delantero catalán podría regresar a la convocatoria después de un mes de baja. Entrena con el resto de sus compañeros y, aunque aún no está al 100%, podría ser la novedad en la lista de Miguel Ángel Ramírez.

Tras la sesión de este miércoles, Diego Sánchez, que se está haciendo con el puesto de titular en la defensa sportinguista, atendió a los medios de comunicación en el Espacio Leli Rubiera de la Escuela de Fútbol de Mareo.

Llegada de la titularidad. "Me encuentro muy bien. Físicamente muy bien. Al principio me costó más, me costó entrar, pero una vez he entrado lo hice con tranquilidad y confianza".

Época sin jugar. "Más que 'bajón', me costó al principio. No era lo esperado. El míster me transmitió su confianza. Yo estuve tranquilo para que llegara la oportunidad. Estoy contento ahora porque están saliendo las cosas mejor".

Llegada desde la cantera. "Es cierto que es una etapa nueva para mí por no jugar. Nunca me había pasado en Mareo. Al principio es complicado, pero hay que pensar en el equipo y afrontarlo con tranquilidad para que lleguen los minutos".

Último tercio de liga. ¿Cómo está el ánimo? "Estamos tranquilos y confiados. Hay confianza en el equipo y en nosotros mismos. Pensando ya en el Albacete, día a día. Queda mucho y nos vamos a jugar todo al final. No queremos que nada nos distraiga, solo pensamos en el Albacete".

¿Ya te consideras central? "No le doy carpetazo a ser lateral. Al principio me costaba más, pero ahora estoy cómodo. Nunca se me va a olvidar jugar de lateral y me vendrá bien aprender a jugar en esa nueva posición y donde me necesite el mister".

¿Qué le pasa al equipo? "No estamos igual de finos que al principio de temporada que nos entraba todo. Quizá nos falta esa tranquilidad que nos dan los resultados. Hay que hacerse fuertes en casa y sumar fuera. Estamos tranquilos y confiados".

Transición de la suplencia a la titularidad. "Lo llevé bien. Empecé entrenando de lateral, pero luego como central me cuentro muy cómodo en línea de tres y en línea de cuatro. Fue una posición nueva, pero aprendií de mis compañeros muy rápido".

Siete partidos en El Molinón hasta el final. "Al rival le está costando ganar fuera, pero son fuertes. La categoría es igualada y vendrán a ganar. Para nosotros es muy importante el apoyo de la gente, nos dan un plus. Es el calendario que te toca y sabemos que de los siete, si quieremos estar ahí, hay que ganar los siete y hacerse fuertes en casa".

¿Momento más importante de la temporada? "Todos los partidos son importantes, pero sí es cierto que ahora al final defines a lo que puedes aspirar. Si te pones a mirar la clasificación, estamos a cuatro puntos del ascenso directo. Del décimo para arriba puede pasar cualquier cosa".

ESCUCHA AQUÍ LAS DECLARACIONES DE DIEGO SÁNCHEZ