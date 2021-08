"Le he dicho al míster que ya estoy para tener minutos"

Por qué se ha decidido por el Real Oviedo

"Me ha gustado el proyecto que me han enseñado. Mucha gente que sabe de fútbol me ha hablado bien del equipo. Se han fichado buenos jugadores"

Estado físico

"Estoy bien. Esta mañana me ha preguntado el míster y le he dicho que estoy para tener minuntos: de suplente o de titular".

Ganas e demostrar

"Quiero trabajar para mejorar. Quiero hacer un gran año y mejorar futbolísticamente"

Perfil como jugador

"Soy muy físico. Subo mucho la banda. También defiendo bien"

Llegar tarde a la pretemporada

"No pasa nada. he hecho una buena pretemporada. Me han recibido bien en Oviedo y no me tengo que poner nervioso"

Importancia de su ex compañero Tomeu

"Conozco a Tomeu, me ha hablado muy bien del equipo. Me he decidido también por el Oviedo por eso. Somos un equipo compacto, nos gusta tocar. Me gusta"

Salto en su carrera

"Me sirve para mejorar y crecer como futbolista"

Tras las primeras palabras de Carlos Isaac como jugador del Oviedo, Manuel Paredes, vicepresidente del club azul, tomó la palabra para hablar de temas de actualidad en el Oviedo.

Fondo CVC

"Si hay algo qe comunicar, se comunicará. De momento, nada".

Campaña de abonados y asistencia al primer partido

"Hemos pasado de los 13.500 socios aproximadamente. Esperamos que en septiembre se hagan más abonados y que los resultados deportivos nos acompañen que es muy importante. En cuanto a los aficionados ante el Lugo, esperamos que ante el Tenerife haya más gente que los 6.000 del Lugo"

¿Más fichajes?

"La dirección deportiva está trabajando en hacer más incorporaciones".