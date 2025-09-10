Un detenido por escenificar gestos y sonidos racistas en el partido contra el Real Madrid

La Policía Nacional ha detenido a un aficionado del Real Oviedo por escenificar gestos y sonidos racistas desde la grada durante el partido de la segunda jornada de Liga, celebrado el pasado 24 de agosto, ante el Real Madrid. Los hechos se produjeron en el minuto 37, coincidiendo con la celebración del primer gol del conjunto blanco, obra de Kylian Mbappé. La investigación de la Policía Nacional concluyó con esa detención por un delito contra la integridad moral y de odio tras ser identificado después del análisis de imágenes y vídeos.

Tras la denuncia de la Liga de Fútbol Profesional, la Brigada Provincial de Información de Oviedo de la Jefatura Superior de Asturias de Policía Nacional, en coordinación con la Comisaría General de Información, inició la investigación policial. Que concluyó con la detención de una persona que se encontraba en el Fondo Norte: "Coincidiendo con la celebración por parte del equipo visitante del primer gol, realizó repetitivos movimientos subiendo y bajando los brazos de manera visible y exagerada, simulando con sus gestos corporales la imitación de un mono, a la vez que gesticula con su boca sonidos compatibles con la onomatopeya 'Uh, uh, uh'".

Tras prestar declaración en sede policial, el hombre fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 en funciones de guardia de Oviedo. Y ha sido propuesto para sanción administrativa por infracción de la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, que prevé multas de 60.000 a 650.000 euros para las faltas muy graves, así como la prohibición de acceso a los terrenos de juego. De la investigación se dio cuenta igualmente a la Fiscalía Delegada para la Tutela Penal para la Igualdad y Contra la Discriminación, que se encarga de los delitos que tienen una motivación de odio y que, según refiere el Código Penal, podrían llevar aparejada una pena de hasta tres años de prisión, han añadido desde la Jefatura Superior de Asturias.