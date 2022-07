La despedida de Pablo Pérez: “Jugar un partido con el Sporting ya era un sueño, imagina jugar 190"

Pablo Pérez se ha despedido del Sporting en un acto en el que la emoción ha aflorado y en el que el jugador pone punto y final a casi diez temporadas en el primer equipo. Rodeado de familia, amigos, plantilla y ex compañeros, no ha podido contener las lágrimas, recordando el paso por el conjunto rojiblanco. El club obsequió a Pablo Pérez con un cuadro con una fotografía y con un brazalete enmarcado, a parte de con la elaboración de un pequeño documental sobre su carrera y de un vídeo con testimonios de ex compañeros como Sergio Álvarez, Carlos Carmona, Carlos Casrto o Isma López entre otros.

Uno de los primeros mensajes que tuvo Pablo Pérez iban en dirección a lo que significó haber podido jugar con el conjunto rojiblanco: “Jugar un partido con el Sporting ya era un sueño, imagina jugar 190. Me siento muy orgulloso por haber podido llegar a ser capitán, representar al Sporting por toda España... Por la manera en la que lo he disfrutado”.

También quiso mandar ánimo a la plantilla, a los que eran sus compañeros, enlazándolo con un mensaje a la afición: “A la afición le pediría paciencia. Es un proyecto nuevo en Gijón y hay que estar con el equipo. Si la afición está con el equipo y la tenemos con nosotros el Sporting puede conseguir lo que quiera”.

Tras la difícil temporada pasada, Pablo Pérez aseguró que podía imaginarse el devenir de la situación: “El final de temporada fue como fue. No es que me lo comunicaran o no. Lo tenía un poco asumido, lo imaginaba. Hace unos días ya se me dijo oficialmente. Era algo que ya imaginaba. Ocho años en el primer equipo, había vivido ya muchas situaciones. Emocionalmente me da mucha pena despedirme de Gijón y del Sporting, pero creo que es algo que hay que tomar con naturalidad. Una etapa que se cerró y se abrirá otro”.

Una etapa llena de buenos y de malos momentos, de lo que rescata un poco de todo: “Me quedo cno los momentos buenos que han sido muchos. El año del ascenso fue mágico. Participé mucho, me sentía muy bien... Fue espectacular. Todas las temporadas han tenido sus momentos buenos y malos. En ciertos momentos me faltó quizá un poco más de confianza, chulería. Es mi manera de ser y estoy orgulloso de como he sido. Siempre he mirado más por el grupo que por mí mismo”.