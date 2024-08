David Guerra pide confianza en la plantilla: "Hay que valorar lo que tenemos"

David Guerra, presidente del Real Sporting de Gijón, abordó la última hora del mercado de fichajes en la presentación de César Gelabert. Los objetivos del club, la apuesta porMareo y la confianza de Orlegi Sports en la plantilla.

Mercado de fichajes. "Seguimos en la misma línea, como hemos venido haciendo. La prioridad por número está en la parte defensiva. En la conversación con el mister también entendemos que hay jugadores de la cantera, con hasta nueve jugadores en el primer equipo, que pueden ser útiles".

???? Escucha las primera palabras de @CesarGelabert10 como sportinguista:



?? "Tenía muchas ganas de estar aquí..." https://t.co/1ekuA86783 — DeportesCOPEAsturias (@DeportesCopeA) August 21, 2024





Tope salarial. "Hay que analizar todas las situaciones del mercado. Hay veces que no tiene que ver con lo económico, tiene que ver con que jugadores quieran jugar en esta categoría o no. Estamos maximizando los recursos, tenemos más de 22.000 abonados y se lo agradecemos a la afición. Hay convencimiento en el proyecto y estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Además, hay que valorar lo que tenemos: Nacho Méndez, Nacho Martín, Olaetxea, Jesús Bernal... no va a ser fácil jugar y él lo sabe. Hay que valorar la plantilla que se está haciendo y el mister, que es el que queríamos".

Lateral derecho. "Tenemos una prioridad y una necesidad en ese ámbito. No vamos a traer por traer, pero nos vamos a reforzar donde debemos y luego ver donde podemos complementarnos. César nos complementa en el centro del campo y ahora vamos a por otras necesidades".

Salto de calidad en el final del mercado. "Hay que valorar lo que tenemos con la calidad de los jugadores que tenemos. También con los nueve que hay de Mareo. César Gelabert, por ejemplo, tiene que demostrar que tiene que jugar. Queremos darle todas las herramientas posibles al míster".