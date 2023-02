David Guerra: "Hemos mantenido el nivel competitivo en este mercado"

Interés del Valladolid por Djuka.

"Recibimos un interés real pero para nosotros Djuka es muy importante. Creemos en su nivel, lo ha demostrado. Djuka todavía tiene toda la temporada para estar aquí".

Balance de mercado.

"Tenemos que mirar con perspectiva esta situación. El club hizo una inversión considerable en verano, con uno de los cinco valores más importantes en Segunda. Lo que hemos hecho ahora es apuntalar algunos de los puestos, manteniendo el nivel competitivo. Tenemos muy claro que la inversión fue a principio de temporada y queríamos mantener este nivel competitivo de la plantilla".

Venta de Gragera.

"Hay que tener en cuenta la situación. Nadie duda de que José Gragera es sportinguista. Hablamos de cosas a mejorar de un lado o de otro, pero hemos visto cómo podiamos haber llegado a buen término. La reflexión va más allá, y voy a empezar desde un punto de vista autocrítico. La autocrítica tiene que ver con nuestra capacidad de ver si podemos ofrecer un proyecto competitivo a jugadores que vinen desde abajo, desde Mareo. En el pasado las cosas serían de una forma, pero nosotros trabajamos para cambiar la dinámica del club y llevarlo más arriba. Necesitamos gente que tenga esta mentalidad y no tengan 'ruido' en la cabeza de otros momentos profesionales en su carrera. En ese marco tenemos que trabajar. Necesitamos inculcar talento desde la base y crecer hacia adelante. Para generar ese entorno estamos invirtiendo en Mareo y tomar más decisiones en el futuro. Hoy podemos anunciar que vamos a limitar la presencia de los agentes a los entrenamientos en Mareo con el fin de proteger a nuestros futbolistas. Cada uno tiene sus aspiraciones, pero nosotros tenemos la misión de llevar al club a otra dimensión. ¿Gragera? Entendiendo su valoración y con sus circunstancias contractuales, hemos logrado un acuerdo satisfactorio para el club".

'Ruido' alrededor del club.

"Es muy difícil definir eso y por qué cada uno publica lo que publica. Lo que me queda claro es que en un entorno tranquilo, todo el mundo esté más centrado y enfocado en el objetivo. En estos mercados hay mucho ruido porque hay jugadores que no juegan, clubes interesados... pero hasta que no hay cosas reales para mí el resto es ruido que enturbian al jugador. Desde el club tratamos de que sea siempre lo mejor para el Sporting".

¿Tribunales con Abelardo?

"Estos temas están tratándose en el ámbito administrativo de la entidad. Me tengo que centrar en el mercado que hemos tenido. Esto sigue su cauce administrativo".

Dinero ingresado por Manu o Gragera.

"Ojalá tuviéramos 6 millones de superávit. Quisiera agradecer a todos los sportinguistas su confianza, porque hemos superado los 20.000 abonados. El compromiso ha sido más que evidente y por eso hemos podido hacer estas inversiones. El rendimiento es otra cosa, pero esto es real. Hemos demostrado el compromiso con la compra, la ampliación de capital... toda la fuerza del Grupo Orlegi. Que nadie piense que nos guardamos algo porque pensamos en el futuro. Ahora hay que pelear cada día por acercarnos al objetivo. Entiendo que el sportinguista tenga dudas. Creo que queda claro nuestro nivel de implicación en nuestro trabajo diario y en lo que hemos hecho. Esto va de conseguir el objetivo y de tener claro el proceso que queremos. Estamos convencidos de que llegaremos al éxito si creemos en lo que hacemos. Queremos un club autosostenible y que esté donde tiene que estar. Estamos convencidos de que llegaremos al éxito así. Nuestro objetivo es que el club sea autosostenible. Que nadie espere que gastemos dinero que no tenemos y hacer cosas que nos hagan llegar a la bancarrota. Estamos convencidos de que este trabajo que nos va a llevar al éxito".

Ventas de Gragera y Manu García.

"El tope del año que viene es una quimera, tienen que pasar muchas cosas hasta junio. Habíamos maximizado el límite salarial. Había un porcentaje que se podía utilizar. Ya tomaremos las decisiones que tengamos que tomar en cuanto a la inversión, hablar de eso nos queda lejos. Tenemos partido esta semana y fichajes entrenando; espero que tengamos un crecimiento favorable".

Apusta por Miguel Ángel Ramírez.

"Queda claro que la apuesta por el míster es estar juntos. Vamos a ver cómo trabajamos, y vamos a ver cómo evoluciona el proyecto. No podemos sacar conclusiones en apenas dos semanas. Me queda claro que es un talento de entrenado, que es un entrenador joven, que viene con ideas distintas, y tiene un período de adaptación propia. Tiene mucho potencial. Tendemos a no valorar lo que tenemos aquí, pero Miguel Ángel opta por el Sproting después de rechazar ofertas de equipos internacionales en Primera y Segunda, estando cerca de entrenar Ecuador. Igual que hay equipos de Primera que se interesan por Djuka, por ejemplo. Quizá un aficionado me escuche y diga que es más de lo mismo, pero yo creo que hay en el talento que hay aquí".

Veto a los agentes en Mareo. ¿Están perjudicando al Sporting?

"Hay figuras dentro del mundo del fútbol que cada una cumple su labor. Hacen una labor muy importante con los jugadores. Tenemos que pelear por nuestros derechos, pelear por el club. Hay que invertir en nuestros jóvenes, en formación y valores, son el futuro de la entidad. Nuestra responsabildiad es protegerles lo máximo posible. Hay que valorar esto que vemos en Mareo, que sigue siendo un gran valor del club y del mundo del fútbol. Tenemos un club y una afición que tienen un peso histórico. Todos tienen que ser conscientes de que esto no s una plataforma para conseguir después otros objetivos más grandes. Queremos que los chicos estén centrados".