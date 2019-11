"Estamos todos menos Saúl Berjón. Está mejorando, pero está descartado". Así ha comenzado la rueda de prensa de Javi Rozada. El entrenador del Oviedo ha mostrado su preocupación por Berjón: “Me preocupa que no esté entrenando con el grupo. No es lo mismo estar dos semanas parado que tres semanas largas. No me preocupa de cara al partido (del domingo) porque tenemos jugadores capaces de suplirlo".

"Achaco la imagen de los últimos partidos a un cúmulo de cosas. La salida de Michu no ayudó. Hubo una serie de temas que nos distrajeron. Esta semana hemos hablado mucho del Rayo. El equipo, en los últimos cinco partidos, ha sido un desastre", ha reconocido el técnico ovetense.

"Mi responsabilidad es doble aquí. En el momento en el que consideren que he tocado fondo, no tendré problema en hacerme a un lado. Esto es el Real Oviedo. Me duele más que se hable mal de los jugadores a que se hable mal de mí", ha explicado el entrenador.