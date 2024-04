Cote: "Soporto el dolor para defender al Sporting. Llega el partido, te pinchas, baja y a seguir"

¿Cómo te encuentras físicamente?

"Estoy aguantando, es lo que toca. No queda otra. Todos estamos con dolores, pero no me acuerdo de la última vez que salí a jugar sin dolor. Es parte de nuestra profesión. Tener la mentalidad para soportarlo para defender al Sporting. Lo principal es que te permita dar un nivel aceptable. Estamos todos haciendo un gran esfuerzo, es lo que toca".

¿Estás tratando alguna zona en concreto?

"Tampoco me gusta hablar sobre mis molestias. No ayuda andar dando pena. Me duele una parte de mi cuerpo y ya está. Cuando llega el partido te pinchas un poco, te baja el dolor y a seguir y a darlo todo. Es el momento de soportar todo lo que venga. Y no queda otra que estar fuerte y no pensando en el dolor".

Esto pone en contexto la exigencia...

"Cualquier futbolista a esta altura es difícil que te diga que sale al campo sin dolor. Luego ya está la mentalidad de cada uno de saber aguantarlo y dónde te permite llegar. Tampoco hay que andar contándolo. Te tienes que centrar en lo tuyo, en llegar lo mejor posible al fin de semana".

¿Y lo anímico? Vuelve a hablarse de ascenso directo...

"Entiendo a la gente y que se emocionen. Les estamos dando motivos, pero teníamos claro que después del Racing, tienes que pensar que toda la temporada está siendo igualada. Y que si hacíamos buenos partidos íbamos a tener opciones. A la gente le cuesta mucho ganar. Ahora ganamos dos partidos y estás ahí. Tenemos que seguir en esta línea. Esperemos ser los que mejor aprovechemos las opciones".

¿Te encuentras más cómodo de lateral o de carrilero?

"Intento hacerlo lo mejor posible independientemente del sistema. El cuerpo técnico analiza bien y nos da la mejor información. A estas alturas intento estar centrado en mí mismo y en hacerlo lo mejor posible independientemente de cómo juguemos".

Palabras de Clerc

"No me asusta. Es un pensamiento lógico por su parte. Vienen un poco peor que nosotros y entiendo las declaraciones. Somos un equipo fuerte y va a ser un buen partido. Sabiendo que son un gran rival, que viene de bajar, que no son los de la primera vuelta... Proponen mucho y se mueven mucho. Tendremos que estar atentos a todo eso y también atacarles".

Puede ser un mensaje revelador de cómo van a afrontar el partido...

"No esperamos menos. Juegan en casa, son fuertes y van a ir a por todas. Tenemos que demostrar que somos un equipo más maduro que los últimos partidos fuera de casa".

Final de temporada

"Me digo a mí mismo que podemos. Veo la capacidad del equipo, cómo entrenamos, el grupo que tenemos... Eso me hace pensar que tenemos opciones. Tuvimos malos partidos, como es lógico en una temporada, pero si estamos ahí es porque hicimos más cosas bien que mal. Podemos competir a cualquiera y si jugamos como sabemos tenemos el potencial para estar arriba".

¿Es un buen momento para visitar al Elche?

"Es un campo difícil, en cualquier situación es difícil. Es un gran equipo. Están pasando una mala racha, como todos los equipos en Segunda. Intentaremos hacer un gran partido con nuestras armas".

Podría darse un derbi en Play Off, ¿firmas jugarte el ascenso con el Oviedo?

"No pienso más allá de este partido. Queda mucho relativamente. Veremos lo que puede pasar en un mes o más. Me centro en mí. No pienso ni en el Oviedo ni en otro equipo. Solo en el mío y en el partido del Elche. Y es en lo que tenemos que pensar todos".