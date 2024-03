Cote, feliz por renovar hasta 2025: "Me encantaría quedarme hasta que el club quiera"

El Real Sporting de Gijón ha anunciado la renovación de uno de sus buques insignia. José Ángel Valdés 'Cote' renueva su contrato con el club hasta junio de 2025, después de cumplir la cláusula de partidos que tenía en su contrato para ampliar un año más su contrato anterior, que finalizaba en 2024.

Rueda de prensa de Cote tras firmar hasta 2025

El lateral izquierdo canterano del Sporting compareció ante los medios de comunicación en el Espacio Leli Rubiera de la Escuela de Fútbol de Mareo para abordar su renovación.





Feliz por la renovación. "Mucha felicidad y mucho orgullo por defender la camiseta del club que me ha permitido hacer esta carrera. Agradecido en ese sentido. Con muchas ganas de poder seguir defendiendo al Sporting por todos los campos de España, esperemos que con alegrías para la afición".

¿Hasta qué año en el Sporting? "No quiero ponerme un límite, quiero ir día a día, año a año, viendo cómo evoluciona mi cuerpo y cómo me siento. En este sentido me está yendo bien en el tema de las lesiones. Me veo con ganas, con pasión y juego en el club de mi vida. Intentaré seguir estando a tope para defender lo mejor posible a este club".

¿Terminar la carrera en el Sporting? "Me encantaría quedarme hasta que el club quiera, pero no sé qué pasará en el futuro. No estaría a gusto conmigo mismo si no estoy rindiendo bien. No quiero estar aquí si no doy el nivel adecuado porque soy el primer sportinguista y no me sentiría bien conmigo mismo".

Celebrar la renovación con el ascenso. "Es lo que queremos todos los sportinguistas. Estamos en una posición bastante buena, sabiendo la dificultad de la categoría. Hay que saber el nivel que hay alrededor de nosotros. El equipo está mentalizado y lleva casi toda la liga ahí. Ahora queda dar todo y estar al cien por cien para poder soñar. Tenemos capacidad para ello".

¿Te imaginabas volver a este nivel? "La verdad que no me lo imaginaba, pero también puedo decir que vine porque sé que puedo seguir siendo competitivo y me queda fútbol. El primer sportinguista soy yo y para mí sería muy duro no dar el 100% por circunstancias. El equipo está yendo bien y eso también ayuda. Estoy feliz por cómo van las cosas y por el nivel del equipo, que es lo más importante".

Cambio de la visión del fútbol desde que debutó hasta ahora. "Lo ves diferente. Cuando eres más joven igual no te fijas tanto en pequeños detalles del juego por inconsciencia. Cuando tienes más edad y cumples años lo entiendes todo mejor cuando estás dentro. Hay días que entiendes más cosas y otros días que no , pero bueno (risas). Intento estar concentrado al 100%".

¿Cómo estás a nivel personal en este punto de tu carrera? "Estoy bien, estoy feliz. Es increíble poder jugar en tu equipo y lo digo yo que estuve fuera: lo más grande que hay es representar a tu equipo, al equipo de tu ciudad, donde te criaste. Estoy feliz, contento. Mi familia supongo que estará más contenta que yo todavía porque querrán que me vayan bien las cosas y que defienda al equpo de su ciudad".

Déficit fuera de casa. "El partido contra el Levante es muy difícil aunque no estén en un buen momento, tienen una gran plantilla como para competir donde estamos nosotros. Fuera de casa nos falta creer más. Si estamos como contra el Albacete estaremos más cerca de sacar algo positivo. Tenemos capacidad e intentaremos hacerlo lo mejor posible".