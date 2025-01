Colombatto y la resaca del derbi: "En otros campos también te tiran y te escupen y no pasa nada"

El Real Oviedo ya trabaja en El Requexón, después del derbi asturiano que acabó en empate. Un derbi de poco fútbol y de mucha tensión y polémica. Los azules vuelven a la normalidad pensando ya en el partido de este viernes en Cartagena, todavía con el partido ante el Sporting en la retina. Colombatto, que fue titular, pasó por sala de prensa en el Carlos Tartiere.

Lectura del empate

“Sabor muy agridulce. Nos quedamos a diez minutos de ganar el derbi y era importante para nosotros. Hicimos un gran partido. Fue muy trabado, como todos los clásicos. Al final fue un punto y a seguir”.

Qué faltó para la victoria

“Ellos sintieron el golpe del primer gol y tuvimos dos ocasiones más. Luego ellos ya se vinieron arriba por el resultado y en un descuido nos hicieron el gol y termina el partido como termina. Ahora ya hay que pensar en lo que viene y pensar en las 20 finales que quedan”.

Parón en el partido

“Esas cosas de los árbitros o más allá del fútbol... Son cosas que siento que muchas veces siempre es contra el Oviedo. En otros campos vas a jugar y también te tiran y te escupen y no pasa nada. Lo tendrán que ver los encargados de esas cosas, pero no puede ser que siempre sea en nuestra contra. Hay gente más importante que se encarga de eso y tienen que responder ante esas cosas”.

Jugada del 1-1

“No volví a ver el partido, está muy reciente. Creo que es falta a Hassan, aunque él dice que no. Gelabert hace el corte y nos hace el gol. No vi nada y no puedo decir con claridad lo que pasó”.

Primer derbi en el Tartiere

“Lo primero es agradecer. A la gente, a esta ciudad... Son increíbles. Lo que demuestran en estos partidos, en los partidos finales de la temporada pasada... Es extraordinario, no dejan de sorprender. Fue un día magnífico. Ella me dijo que era la primera vez que vio tanta gente. Había ido a los del año pasado, pero me dijo que esta vez fue increíble. Y también porque siento que este año la gente tiene una ilusión todavía más grande que la temporada pasada. Que este año es algo especial. Este año no podemos fallar, tiene que ser nuestro”.

Sobre la clasificación

“Siento que estamos en un momento de la temporada muy importante. A todos les cuesta ganar. La segunda vuelta es otro campeonato. No sé si se va a cortar la clasificación o no. Sé que nos quedan 20 finales para lograr algo único. Se respira aire positivo. Tenemos que enfocarnos en trabajar día a día y ahora ir a Cartagena”.

Apartado personal

“Esta temporada estoy con problemas a nivel físico, también hay que lidiar con eso. Es una de las primeras temporadas que me está costando lidiar con eso. Trato de dar lo mejor siempre y entregarme al cien por cien. Espero en la segunda vuelta, aun con problemas, estar mejor y poder hacer una segunda vuelta mejor que la primera a nivel personal para poder ayudar al equipo a lograr el objetivo. Va a ser una gran segunda vuelta para el equipo y para mí personalmente”.

Sobre el Cartagena

“No sabía que habían echado al entrenador. No hemos podido ver nada al respecto, acabamos de volver del derbi... Ahora ya nos pondremos con eso. Hay que trabajar porque va a ser complicado y ellos se han fuertes en su casa. Necesitamos los tres puntos para seguir arriba”.

Pocas porterías a cero

“Podemos mejorar en eso. Cuando hablamos de esas cosas parece que va por el portero o los defensas, pero es parte del equipo. Ayudar a que tiren menos y a tapar. Eso también es muy importante. En esta categoría tan apretada cuando te pones arriba, mantener la portería a cero puede dar tres puntos y son muy importantes para el campeonato”.

Cómo vivió el parón

“No lo podía creer, era la primera vez que me pasaba. Que suspendan por nada para mí. Es algo que pasa en todos los campos y más en este tipo de partidos. Allí nos pasó lo mismo. Y nadie paró el partido. Las cosas se dieron así. Entramos dentro y nos dijo que teníamos que esperar. Seguíamos calentando en el vestuario... Al final es el folklore del fútbol. Son unos papeles, no tiraron piedras... Que vayan a Argentina que te tiran de todo. Por un papelito no puedes suspender, pero esto es así”.

¿Falta algún recurso defensivo en el centro del campo?

“No sé. Tenemos un gran equipo, una gran plantilla con grandes jugadores. Respecto al mercado no es cosa mía. Nosotros nos enfocamos en lo nuestro”.