'El Cofrade' de Heri Frade: "Si el Oviedo consigue imponer sus 'armas' no se irá de vacío"

El Real Oviedo sumó un punto frente al Eldense antes del derbi asturiano, en un choque en el que fue de menos a más y con protagonismo para la polémica arbitral. Los azules, a dos puntos del playoff, piensan ya en el derbi asturiano de este sábado (18:30 horas) en El Molinón frente al Sporting.

'El Cofrade' de Heri Frade en COPE Asturias

Tras el choque frente al Eldense y en la semana del derbi asturiano, Heri Frade protagoniza un nuevo capítulo de 'El Cofrade', su sección de los lunes en Deportes COPE Asturias opinando sobre la actualidad oviedista.

Empate ante el Eldense. "Estas cosas pasan, esto es Segunda. El equipo no jugó a su mejor nivel, no vi a nadie 'super', pero no estoy de acuerdo en que el Oviedo salió a verlas venir. Chapela acertó en la que tuvo, tiene mucho nivel para Segunda. Si en los días malos empatas, ni tan mal".

¿Qué pasa en las primeras partes? "Los equipos te van conociendo y el Oviedo es alegre. Cuando un equipo se te encierra y 'pasa' de proponer, no es fácil. Tienes que estar muy bien, hacer las cosas muy rápido y tener un par de jugadores en buen estado. Contra el Eldense, ni Moyano ni Colombatto estuvieron a su mejor nivel. Los cambios se hacen por jerarquía, pero no fueron los peores de la primera mitad Viti, Jimmy y Masca. Colombatto estuvo gris, pero puede pasar, es humano. Cuando tienes los cambios de marcha que tiene Carrión hay que tomar decisiones".

Carrión suele guardarse 'balas' importantes para la segunda mitad. "El Oviedo de Carrión ya es de autor, ya es reconocible. Algunos equipos te van a pillar, otros no. En algunos partidos los sacarás de calle y en otros te costará más. La gente tiende a extrapolar lo que sucede en la jornada anterior con el siguiente. El derbi, por ejemplo, será diferente a todo. El derbi es una cosa en sí misma. Vale tres puntos y, en alguna ocasión, lo ganará el Sporting".

¿Cambiará Carrión algo en el derbi? "Me sorprendió que Borja Sánchez no jugara. Creo que puede tocar algo. Los jugadores tienen que entender que hay rivales y partidos para todos. Los entrenadores eligen en función de eso, guardándose siempre un cambio de marcha. Los profesionales entieden que es una 'deshonra' no salir como titular, pero muchas veces puedes arreglar un partido más como suplente que como titular".

¿La probabilidad de volver a ganar un derbi le da más favoritismo al Sporting? "Es que algún día tiene que ganar, no es normal la racha del Oviedo en los derbis. Además, si el Sporting está ahí no es porque se lo hayan regalado. En El Molinón no voy a decir que no tiene rival, pero cuesta encontrarlo. El Oviedo va a tener sus armas y creo que si impone su fútbol no se irá de vacío, pero el Sporting algún día tiene que ganar. Si se abre el marcador pronto podemos ver un intercambio de golpes".

¿Qué opinas sobre la polémica del Oviedo-Eldense? "Roja directa a Timor sobre Dubasin. Es rojísima tal y como se pita ahora. Un pie ahí, a esa altura, no pinta nada. Y la otra me parece penalti y expulsión. Tal y como está el 'percal', es penalti y expulsión. Con penalti y amarilla yo lo hubiera solucionado, pero lo pone el libro".

ESCUCHA 'EL COFRADE' DE HERI FRADE EN DEPORTES COPE ASTURIAS

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado