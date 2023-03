Cervera: "Me gustaría que el partido se pareciera al que jugamos contra el Leganés"

¿Dará continuidad al equipo de Leganés?

"Espero darle continuidad al equipo porque me gustó. Tendrá que ser un derecho el que juegue en la izquierda. Me gustaría que el partido se pareciera al del otro día. El rival no es el mismo porque juega diferente. No va a tener nada que ver con la Copa o el partido de ida en la Liga".



Parte baja de la tabla



"Tengo mi idea, pero no voy a decir nombres porque no estaría bien. Lugo, Málaga e Ibiza siguen compitiendo por salir de ahí. La Ponferradina está más cerca y luego hay muchos equipos que estamos en un partido. Tengo mi idea, pero no la puedo decir".

¿Cómo cubrirá la baja de Bretones?



"Lo tengo decidido, pero no te lo puedo decir. He preguntado aquí, Lucas ha jugado mucho tiempo en la banda izquierda y puede ser una posibilidad".

Sobre Manu Vallejo



"Vallejo echa mucho en falta haber jugado. Es muy profesional, le gusta mucho el fútbol y se le ve más triste de lo normal. Eso pasa en le fútbol cuando no se juega, uno está apenado".

Sobre el calendario que tiene el equipo

"Sería una temeridad decir que me siento más tranquilo jugando estos partidos, pero creo que el equipo compite mejor este tipo de encuentros. Tiene más claro lo que tiene que hacer y cómo afrontar este tipo de partidos porque en otros momentos queremos hacer más de lo que sabemos y ahí nos perdemos".



¿Cómo vivió la semana tras ganar?



"Si no hubiésemos ganado estaríamos más nerviosos por el resultado de la Ponferradina. A no ser que pase algo extraño y ganemos tres o cuatro partidos seguidos estaremos así hasta el final".



Sobre Hugo Rama



"Lo que aporta diferente a otros compañeros es energía, movilidad o que cualquier deficiencia defensiva te la puede cubrir porque no para de correr. Con balón no tiene el pie de Borja Sánchez o Montoro. En cuanto a desgaste a mí me viene bien. Ese tipo de jugadores me gustan. Si perdiese pocos balones no estaría aquí, estaría en otro sitio".



Sobre Borja Bastón



"Su vida es marcar goles y lo ha hecho toda la vida. Hace un trabajo excepcional, que no son vistosas, pero nosotros defendemos desde Borja. Dificulta mucho la salida de balón".



Sobre su futuro



"No lo he pensado. La entrevista que hice ayer dije que todo el mundo hablaba de la renovación antes del Villarreal y ahora no. Me gustaría que se tuviese en cuenta el trabajo y no sólo el resultado. Si mi hijo suspende un examen y ha estudiado, no le riño. Le riño si no trabajó para poder aprobarlo".