Carrión: "Tenemos mucho y bueno en la zona de arriba"

Sobre el Burgos



“Es un buen equipo. Se ha reforzado bien en diciembre, hacen cosas bien con variabilidad en los sistemas. Es capaz de tener el balón cuando lo tiene que tener y transitar bien cuando lo tiene que hacer".

Sobre Bolo



“Conozco a Bolo desde hace 15 años que jugué con él, nos hemos enfrentado mil veces y he visto muchos partidos de sus equipos. Conozco un poco lo que puede hacer. Ha ido dándole vueltas a todo. El partido del otro día es bueno contra el Ferrol”.

¿Ha costado mucho levantar el ánimo?



“No me ha costado. Nos fastidió la derrota como nos fastidió la de Miranda. Hemos visto el vídeo para ver que hicimos algunas cosas bien y que tengamos claro cuál es el camino. Es el que llevamos llevando desde que llegué".

¿Qué es lo q he más urge corregir?



“Defendimos bien lejos de la portería, tuvimos ritmo de circulación alto, llegamos por fuera… hay que tratar de evitar recibir goles pronto. Los partidos cambian mucho. Trataremos de ponernos por delante que sería muy importante”.

Paulino



“Valoraremos ahora. Arrastra el golpe del otro día con el portero. Un problema muscular”.

Luismi, Millán..



“Luismi vendrá y Álex es un poco pronto. Pero estamos con esperanzas de verlo la semana que viene o la siguiente. Recuperar a uno de los de larga duración".

¿Para cuánto está Luismi?

"Lleva tiempo sin jugar. Es una lesión que volvió a notar molestias, recayó... Iremos con cuidado, pero si está convocado, lo está para todo".

¿Cómo armarás el centro del campo?

"Piezas hay. Tenemos mucha gente que puede hacerlo bien".

El otro día decías que te preocupaba que el equipo llegara tanto pero no concretara. ¿Has avanzado en eso?

"Lo más preocupante sería no generar mucho. Con todo lo que cuesta generar, que eso lo hace bien todo el equipo, tenemos que aprovecharlo mejor. No es culpa de eso no ganar el partido. Hay muchos partidos en los que hemos rematado mucho. De hecho, en las estadísticas somos el equipo que más rematamos. Pero tenemos que aprovechar mejor esas situaciones. Hemos trabajado como trabajamos muchas semanas. Para mejorar todo eso. Que todas las veces que lleguemos sean fructíferas. Que generen un poco más de lo que pudimos generar el otro día".

Se te vio hablando con los delanteros mucho esta semana, ¿Crees que están señalados esta semana?



“Cuando se gana, aunque centres muy mal o remates muy mal parece que todo está bien. Y no es así. Nosotros hemos trabajado mucho la toma de decisión a la hora de centrar. El otro día llegamos mucho y no ganas y parece que sea culpa de eso. El hecho de llegar mucho también es porque hay ofrecimientos de los delanteros para jugar y descargar. Si no, no llegaríamos nunca. Hablo con ellos porque les quiero mostrar mi confianza. Con el que juega y con el que no juega. Con el que las mete y con el que no las mete. Tenemos mucho y bueno arriba. Si tengo que echar una bronca o pienso que alguien no está bien, lo haré dentro. Si es para dar confianza, no me importa hacerlo fuera".

Sobre Borja Sánchez

“Creo que físicamente está bien. No sé si para 90 minutos. Borja, Paulino, Sebas son jugadores especiales y hay que aceptar que tengan a veces días oscuros porque hay días que te solucionan partidos. Trabajamos en que todo el mundo tenga confianza y la manera de cambiar el rol es entrar y hacer cosas bien. La predisposición de todos es buenísima. Está dando todo de su parte".

¿Cuánto de importante volver a ganar?



“Mucho. Cuando quieres estar arriba no puedes permitirte tener muchos partidos sin ganar. Venimos de una derrota como fue y queremos ganar. Ahora vemos la derrota de Miranda como una que supimos arreglar con victorias. Ahora queremos hacer lo mismo. Queremos arreglarla con una victoria. Viene una serie de partidos en los que el equipo está capacitado para ganar”.

Tramo de temporada que viene

“Es importante porque son rivales que están en la parte alta. Para nosotros es importante poder ganar esos partidos, sentirnos bien viendo cómo hacemos las cosas. El otro día no ganamos, pero hicimos muchas cosas bien. Es importante seguir enganchados con la parte alta durante este tramo de partidos".

Sobre Costas

"Es un jugador con una fuerte personalidad. No necesita demasiado, pero lógicamente está fastidiado. Porque ve que el equipo está bien y le gustaría ayudar. En el club le han dado ese rol que también se ha ganado para poder ayudar también ahora. Es querido en el vestuario, es un líder, seguro que nos va a ayudar. Lo importante es que se recupere y ver si puede llegar al final. Tiene que pelear por tratar de llegar a final de temporada y ayudarnos en el campo".

Sobre el juvenil



“Nos sentimos todos orgullosos. Es un ejemplo claro de garra y calidad. Les espera un gran futuro. Están bastante centrados y muy bien guiados por Paco y es un orgullo para toda Asturias tener al juvenil entre los cuatro mejores de España".