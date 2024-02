Carrión: "Tenemos humildad porque no hemos hecho nada, pero estamos ilusionados"

Valoración del mercado

"Una valoración buena. Hemos mejorado y ampliado en cuanto a calidad la plantilla, con muchas variantes. Contento. Con el trabajo hecho con tiempo, nada de prisas. A pelear lo que queda con los que somos".

¿Cómo viviste la posible salida de Bretones?

"Con la incertidumbre de ver qué pasaría. También viendo la actitud de Abel, es de agradecer el hecho de que haya decidido quedarse aquí y pelear por lo que él sueña. Esto hay que recordarlo siempre, en los buenos momentos y cuando no sean tan buenos. Es de agradecer y habla de la implicación suya y de la plantilla".

Hay jugadores como Costas o Lucas, que venían siendo titulares y a los que ahora les cuesta entrar, ¿Pesa más los galones o el momento de forma?

"Vamos viendo el momento. Son buenos jugadores y gente que son importantes. Trataremos siempre de elegir lo que es mejor. A veces es necesario tenerlo si viene de lesión y otras veces que es preferible esperar. Valoraremos".

¿Cómo asumió Viti la posición de lateral?

“Me parece un chico muy profesional y un tío listo. Que se adpta rápido a cualquier posición. Ya había jugado partidos de lateral y lo hizo bien y ahora con la lesión de Lucas lo ha hecho muy bien. Ha hecho partidos muy buenos y estamos muy contentos porque nos da varias posiciones. En izquierda, lateral...".

¿Lo ves más como extremo o como lateral?

“Es extremo pero por cómo estamos jugando puede hacerlo bien de lateral. Ferrol es muy difícil en lo defensivo y estuvo a gran nivel. Contra el Leganés también defendió bien. Está interpretando bien todo”.

Sobre el Eldense



“Sorprenderme no mucho porque conozco al entrenador y hace muy buen trabajo. Había que ver el rendimiento de jugadores que subieron con el equipo y Ortuño, Bernal… Me están sorprendiendo. Se han adaptado muy bien la categoría. No tienen 33 puntos por casualidad”.

Has hablado en varias ocasiones de que pese a la competencia, no ha habido situaciones de jugadores que quisieran salir...

“Lo que más valoro del mercado. Estaba convencido de que no veía a nadie con dudas. Veo a la gente muy implicada y me ha sorprendido que nadie quisiera salir. Lo normal es que alguno quisiera buscar minutos. Y lo más importante es que nadie se quisiera ir. Incluso ofertas atractivas como la de Luismi o Abel. Habla del compromiso de los jugadores con lo que queremos hacer”.

¿Cómo valoras la llegada de ofertas y la postura de Pachuca?

“No es fácil para el club que llegue una oferta de esa manera o las posibilidades que hay y decir que no. Habla de la implicación del Grupo y de la dirección deportiva. Ahora está en nuestras manos trabajar y hacer las cosas bien. Veo al equipo muy bien y hay que plasmarlo el domingo”.

¿Cómo ha cambiado el discurso Carrión tras acercarse a Play Off?

“Sin ser ventajista, yo tenía esperanza en que el equipo podía mejorar y pelear estas posiciones. Estamos séptimos, no estamos primeros a 15 puntos del segundo. Si la Liga acabara ahora el año que viene volveríamos a planificar en Segunda. Hay que seguir, hacer cosas muy bien, ganar al Eldense. Hay que seguir trabajando para que todo vaya bien. La cosa tiene buena pinta porque estamos haciendo buenos partidos y vamos ganando. Y cuando no hemos ganado, hemos sido capaces de puntuar. Pero todo el vestuario sabe que si un día dejas de hacer todo lo que estás haciendo, las cosas van a cambiar. Y no queremos que cambien. Tenemos mucha humildad porque no hemos hecho nada, pero estamos muy ilusionados con lo que estamos haciendo".

¿Cómo valoras el fondo de armario?

“Es importantísimo el fondo de armario. No sabes lo que es tener en el banquillo lo que yo tenía el otro día y que cada cambio vaya mejorando. También todo el mundo está enchufado. Habrá más minutos o menos. Y todos son importantes. Se vio con Paulino. Eso es clave para conseguir objetivos”.

¿Tienes miedo a que se levanten los pies del suelo?



“No. Tengo cero miedo. Entendemos la euforia de la gente. Igual que cuando hemos tenido algún partido malo íbamos en línea ascendente ahora también les digo que estamos séptimos. Y que pierdes un partido y todo cambia. Tenemos muchísimo margen de mejora. Lo que haces en la jornada 1 o 2, no te vale para la 20 o la 25. Y hay que exigirse. Los equipos que consiguen objetivos grandes es porque se exigen”.

Llevas un par de partidos repitiendo alineación... El buen rendimiento de los que entran desde el banquillo, como Paulino, ¿hace que le des vueltas?

“Cada semana le voy dando más vueltas y esta es el colmo de las vueltas. También tienes que ver lo que te ofrece el rival. El Leganés juega de una manera y el Eldense de otra. Todo el mundo está jugando muy bien. Es de alabar la gente que sale del banquillo a dejarse todo. Tenemos que seguir así, es el camino para poder conseguir cosas".

¿Has hablado con Luismi o Abel para pedirles que se quedaran?

“Yo hablo mucho con los jugadores. De todo. Por su familia, como están… Estar cerca de ellos puede ayudar. Con algunos hablas más, con otros menos… con los que menos juegan intento hablar más. Las decisiones que tomaron Abel o Luismi son de valorar únicamente por ellos. Yo puedo dar mi opinión, pero lo que ha hecho Abel es mérito suyo. Y es de alabar. Cuando las cosas no vayan bien. Habla bien del proyecto, pero el mérito es de ellos".