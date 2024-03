Carrión quiere dejar atrás el partido de Valladolid: "Ganando mañana estamos en la pelea"

El Real Oviedo ya afronta el partido ante el Levante, con Paulino recuperado y con la necesidad de conseguir la victoria para seguir enganchado. Este viernes ha hablado Luis Carrión en sala de prensa.

¿Cómo ha ido la semana después del partido ante el Valladolid?

“Bien. Viendo el partido y analizando errores. Trabajando bien y preparando el partido”.

¿Qué análisis haces de la derrota?

“Es en primer partido en el que no hemos disfrutado mucho en el campo y hemos estado por debajo en situaciones defensivas. Sus tres primeros tiros fueron gol, pero creo que podíamos haber defendido un poco mejor esas situaciones. Siempre hemos estado en el partido y el otro día se nos fue rápido en la segunda parte. Estamos ahí. Ganando mañana, que no será fácil, volvemos a estar en la pelea. Es lo que queremos”.

¿Has insistido en un mensaje positivo?

“Somos un equipo mejor si disfrutamos del camino y no estamos tensionados. El otro día nos vimos mal y tomamos decisiones malas. Y por ahí va el mensaje. Correr todo lo que se pueda, pero teniendo personalidad y tratando de pasarlo bien en el campo. Compitiendo y ganando duelos y ejerciendo lo que trabajamos por semana".

Después de la derrota, ¿planteas cambios en el once?

“Tengo tanta gente bien que me permite poder hacer cambios. Y hay gente que está cerca de jugar siempre y están en el banquillo. Y eso hace que podamos tener variantes. Tenemos la duda de lo que pueda hacer el Levante con el cambio de entrenador. Intentaremos adaptarnos”.

¿Le pones más énfasis a la semana después de derrota que a otras?

“Dedicamos el mismo mimo, pero cuando vienes de perder y quieres estar arriba no puedes permitirte perder muchos partidos seguidos o no ganarlos. Y si vienes de perder estás con más ganas de cambiar esa sensación. Esperemos que mañana sea así también. Las veces que hemos perdido al siguiente hemos ganado. Esperemos poder seguir haciendo eso".

Sobre Paulino



“Ha entrenado bien toda la semana. La semana pasada era arriesgado llevarlo, pero esta está bien y es una opción más".

Sobre Alemao y la delantera



“Tengo a los dos bien, también está la posibilidad de Masca, Dubasin, Millán… Tenemos muchas opciones y trataremos de elegir lo que creemos que es mejor".

Sobre el Levante



"El hecho de no haber jugado no significa que san mejor o peor. Hemos visto partidos de la época en la que Miñambres cogió el equipo el año pasado y partidos con Calleja. Es un buen equipo. Creemos que podrá hacer cosas que ya hizo el año pasado, aunque con diferentes jugadores. Intentaremos adaptarnos rápido".

¿Llegar a un partido tras derrota da más presión para no desengancharse?



“Si yo estoy pensando que si no ganamos nos iremos lejos…Eso por lo cabeza no pasa. Lejos estábamos en la jornada 7 y hemos conseguido remontar. Si queremos estar arriba, tenemos que acabar estando arriba en la jornada 42. Queremos seguir en esos puestos y cuando queden ocho o diez partidos poder estar en esas posiciones o cerca. En mi cabeza hay que hacer todo lo posible para ganar y si es así nos distanciaremos un poco del Levante. Lo que queremos es terminar lo más arriba posible. Está todo tan junto que si enlazas partidos ganados te pondrás bien en la clasificación y es lo que queremos”.

El equipo ha dado argumentos en partidos de este tipo para confiar…



“Hemos hecho bastantes partidos buenos. Excepto el otro día quizá, que se pusieron por delante en el primer tiro a puerta. Creo que en general hemos rendido bien y llegamos preparados para el partido de mañana. Vamos a darlo todo para ganar lo máximo posible”.

Sensación de unidad

"Queremos hacer algo grande y para eso hay que pagar un precio muy grande. Ayer tuvimos una buena reunión, con mensaje positivo y estamos todos en la misma línea. Todos nos exigimos. Para poder mejorar hay que exigirse. Estamos todos en una línea muy buena. Y solo tenemos que refrendarlo mañana. Haciendo un buen partido y yendo a ganar desde el minuto uno”.

¿Qué hay que hacer para ganar al Levante?

“Hay que ser intensos en los duelos, adaptarse rápido a lo que veamos en el partido, porque no tenemos mucha información previa. Y hay que ser valientes y hay que ser atrevidos y tener personalidad a la hora de atraerlos y poder encontrar espacios. Ser fuertes en duelos. Veo al equipo muy preparado".

¿Puede ser un partido para Cazorla?



“Puede ser. Todos los partidos pueden ser para Santi. No es que me equivocara, pero pensaba que Valladolid iba a ser otra cosa. Merecía jugar y no jugó. Mañana va a jugar".