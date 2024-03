Carrión y la oportunidad de entrar en Play Off "Partido importante. Podemos salir muy reforzados"

El Real Oviedo vuelve a tener ante sí un partido importante, un partido marcado para intentar asaltar y quedarse en puestos de Play Off. Espera Luis Carrión que los azules hagan un buen partido en Albacete este sábado.

Mensaje para el juvenil

"Me gustaría dar la enhorabuena para el juvenil por el esfuerzo que hizo ayer. Todos los oviedistas nos sentimos orgullosos por cómo defendimos el escudo. Dar la enhorabuena a Paco, a la gente del fútbol base y a los chicos".

¿Es un partido señalado Albacete para dar un golpe sobre la mesa?

“Estamos en el momento adecuado para ir allí y hacer un buen partido. No va a ser fácil ni este ni ninguno. Son un buen equipo, han hecho buenos partidos últimamente y tenemos que dar todo lo que tenemos para intentar ganar. También tenemos en la cabeza que si conseguimos ganar son tres puntos muy importantes fuera de casa. Estamos preparados para ello".

¿Qué diferencia hay entre el Albacete que se mete en Play Off el año pasado y el de este?

“No hay tanta diferencia en cuanto a juego entre el año anterior y este. El año pasado tuvieron ese año en el que las cosas les salían bien. Haciendo un juego muy parecido al de este año se adelantaban en el marcador. Este año reciben muchos goles, tienen algún problema más defensivo, pero están haciendo bien las cosas. En los últimos partidos ante el Valladolid merecieron ganar y el otro día ante el Sporting hacen buen partido y se quedan con diez y cambia. Al Racing le ganaron bien... Están haciendo bien las cosas. Tenemos que hacer lo mejor que sabemos hacer e incluso más".

¿Qué aporta Masca en la derecha? ¿Qué diferencia hay con lo que dan otros jugadores como Paulino o Viti?



“Se ha adaptado bien. Es una posición de partida la derecha, pero es un punta más. Estamos jugando con dos puntas y adaptando cosas para ello cuando juega él. Cuando juega Paulino es diferente, abre más y busca uno contra uno, con Viti buscamos más uno contra uno... Depende del partido. El otro día entendíamos que iría mejor con Masca y este igual es algo diferente. Ellos juegan con otro sistema y valoraremos qué es lo mejor".

¿Cómo está Lucas? ¿Va a tener su momento en esta recta final?



“Yo creo que sí. No está haciendo nada diferente a cuando jugaba. Pero los condicionantes de cada partido hace que decida por un lateral tipo Viti. En cualquier momento puede entrar, está entrenando muy bien y haciendo todo igual o mejor que cuando jugaba. Tengo dos laterales a gran nivel ahí".

¿Esperas Albacete con tres centrales?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“Veremos. Tiene la baja de Agus Medina y es importante para ellos. Cuando juega Medina, Olaetxea es el quinto defensa. Defensivamente son parecidos, pero en ataque son diferentes si juegan con tres centrales. La salida es más clara. Hemos estudiado todo un poco y estaremos preparados".

¿Cómo se importante es el factor anímico, en este caso de Dubasin?



“Es importante, el aspecto mental o anímico. Es algo que suma y creo mucho en todo eso. Es una posibilidad que tenemos. Ojalá nos sirva para poder dar un paso más y ganar allí”.

¿Qué te dice que desde tu llegada el equipo esté en números de ascenso directo?



“Intento fijarme poco en eso. La realidad es la que es y la Liga no empieza en la jornada siete, empieza en la uno. Importa lo que tenemos ahora. Y lo que tenemos es una posibilidad de entrar en Play Off y pelear los puestos altos. Y eso es mucho. Queremos más. Seguir consiguiendo puntos y pelear los puestos de arriba. Creo que podemos y para eso tenemos que hacer un buen partido mañana. Se lo traslado a los jugadores. Es un partido muy importante porque podemos salir muy reforzados. Está costando mucho ganar fuera de casa. El Elche ha ganado tres seguidos y se ha metido. Queremos hacer eso. Sabemos que no será fácil, pero vamos con mucha ilusión".

¿Qué le falta al equipo para dar ese golpe fuera de casa?



“Excepto Valladolid no estamos haciendo partidos diferentes en casa y fuera. Nos falta quizá ponernos por delante en el marcador, atacar algo mejor porque fuera te someten a veces. Es importante no recibir gol. Tenemos que evitar eso. Vamos con esa mentalidad, sin estar muy preocupados con eso. Tenemos que hacer un buen partido y algo más.”

¿La experiencia con el Cartanega de estar tantos partidos en Play Off el año pasado da alguna lectura?



“Es diferente. Este año hay más igualdad. Los puestos altos están más cercanos. Venimos desde abajo y es como que tienes la esperanza de llegar muy bien. Pero tenemos que ganar partidos y el de mañana es muy importante. El equipo está preparado".

¿Por qué no hay favoritos claros? ¿Ha bajado el nivel de los de arriba?



"Yo creo que ha subido en general. En verano veía las plantillas... Tenerife, Oviedo, Zaragoza se veía que han hecho muy buenos equipos, los de abajo están ganando, que parecían desahuciados. Mirando hacia nosotros mismos sabemos que si ganamos en Albacete vamos a dar un salto y seguiré diciendo lo mismo. Lo importante es la jornada 42. Pero es importante conseguir tres puntos mañana y vamos con ganas".

¿Qué aporta Luismi?



“Para mí los dos jugadores más importantes del equipo son Luismi y Jimmy. Con eso lo digo todo. Hacen que los demás tengan libertad. El otro día juegan muy bien Colombatto y Cazorla. Ayuda eso. El día del Burgos juegan muy bien todos los que rodean al centro del campo por la labor de Jimmy. Son los dos jugadores más importantes del equipo".

¿Cómo gestionas tener futbolistas sin jugar y que estén contentos?



“Intento ser claro y honrado. Intentar involucrar a todo en mundo un sentimiento colectivo. Es normal que uno que no juegue esté enfadado. Todos a día de hoy están pensando en que al Oviedo le vayan muy bien las cosas, más que individualmente. Tratamos de dar el momento a cada uno. Ellos saben que hay mucha competitividad. Es complicado mirar al banquillo y dejar a esa gente fuera. Pero a la vez veo que es una suerte tener ese banquillo. No existe titulares y suplentes. Tan importante es el que sale como el que empieza como el que no juega. Hablo más con los que no juegan que con los que juegan".

Jaime Vazquez ha estado con el juvenil, has tirado de Homenchenko en el central, ¿ya lo ves ahí?



“Es un chico que puede adaptarse a muchas posiciones. También lateral e incluso interior. En función del partido veremos”.