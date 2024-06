Carrión, antes de la 'final' en Barcelona: "Hacer historia aquí vale mucho más que el dinero"

Análisis del partido. “De las cosas que más me han gustado es que metimos el primero y fuimos a por más. No es una ventaja determinante. Al final se reduce a lo de siempre. Hacer una semana buena. Por mucho ruido o por ventaja, tenemos que ser mejores que ellos durante el partido de allí”.

Fuera de juego de Masca. “No lo he visto. Me dicen que es por un pie y si es así es que lo habrán visto en el VAR y no hay más que hablar”.

Remontada desde su llegada. “No me paro a pensar en donde estaba el Oviedo cuando llegué. Me he parado a ver el rival e intentar ser mejores. Y esta semana es lo mismo. Con un poco más de ruido, pero lo mismo”.

Vuelta en Barcelona. “El Espanyol está capacitado para todo. Y está preparado. Y nosotros también. Vais a reducir todo al partido. Queremos ser mejores que el Espanyol en la vuelta. Y lo vamos a intentar. Y me iré contento si somos mejores y la consecuencia es ganar y subir a Primera”.

Espanyol. “Son un buen equipo. Nos ha costado sobrepasar la presión muchísimo. Y han adaptado cosas. Implica que es un equipo que saben qué hacer. Hemos estado bien en las vigilancias arriesgando dos contra dos con los centrales. Hemos estado peor cuando salíamos a presiones. En la primera nos ha costado con balón y en la segunda ha habido más espacio. Eso ha salido un poco mejor”.

El hambre del Oviedo por ascender. “Yo lo quiero más que nadie. O por lo menos igual. Y los jugadores lo mismo. El Espanyol es un club histórico y nosotros también. Yo he peleado para que no nos sintiéramos pequeños ante nadie. Y se ha visto un partido entre dos grandes equipos. Tenemos mucha hambre y muchas ganas de crecer. Pero seguro que ellos también”.

Nivel defensivo en Barcelona. “Es importante mantener portería a cero y sobre todo el cómo. Intentando mantener el balón. Hoy en la primera parte nos ha costado. Intentaremos mantener portería a cero pero atacando y teniendo el balón e intentando ser mejores que ellos”.

Trabajo de la defensa y del centro del campo. “Lo hacen bien, porque te sacan a los centrales y ajustarlo todo es complicado. El trabajo de los centrales y de la gente de medio campo ha sido muy bueno”.

Potencial del Oviedo. “Aunque no me creáis lo creo desde que llegué. Cuando acabo el Valladolid, ahí lo creí. Este equipo tiene potencial para estar arriba. Y hay que seguir haciendo lo mismo. Ser mejor que el rival. Y lo voy a centrar en eso. No me preocupa el 1-0. Sé que vamos a estar bien y veremos dos buenos equipos”.

Lesión de Paulino. “Paulino ha tenido una molestia en el abductor. Veremos para el domingo. Santi y Borja era difícil que podían jugar. Pero tenían que estar ahí con nosotros. Suman mucho para el equipo, somos una pequeña familia y vamos todos juntos hasta el final”.

Mentalidad ganadora. “Ir a por el 2-0 es una tónica general del equipo. Me he matado por eso. Nunca hay ye proteger nada, siempre hay que ir a por lo que puedas. La mentalidad del equipo cambia, ese querer más hace que los entrenos sean mejores, que en los partidos no te encierres… El equipo no va a pensar en resguardar el resultado allí”.

Visualizar Oviedo en un ascenso. “Le pido a los jugadores que visualicemos lo que podría ser todo eso. Sabemos lo que podría pasar. Tener esa emoción de ver qué podemos hacer historia y hacer algo grande. Algo más grande que el dinero, que todo. Queremos hacerlo y tenemos que ser mejores que el Espanyol. Queda un paso y vamos a intentarlo”.

