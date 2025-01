Calleja: "En la segunda parte hemos hecho méritos para hacer algún gol más"

Valoración del partido

"Muy igualado. Los dos hemos jugado con mucha intensidad y corazón. Al equipo no se le puede pedir nada en cuanto a compromiso y ganas. En tema emocional lo ha dado todo. Ha habido poco fútbol, poco control de partido. Hemos ido de menos a más. En la segunda parte hemos hecho méritos suficientes para algún gol más. Ellos también han estado acertados, Yáñez ha hecho alguna buena parada... Su ocasión más clara ha sido gol. No me voy contento porque en líneas generales, la importancia de las áreas y de las ocasiones hemos estado mejor. Nos ha faltado el acierto necesario en los detalles".

¿Resultado justo?

“Yo creo que sí. Estaba máxima igualdad y ninguno se imponía. Estaba más en estar acertado, no cometer errores... Intentar en las pocas ocasiones marcar la diferencia. Nosotros lo hemos hecho. El 2-0 hubiera matado el partido. Ellos han estado acertados y luego ha venido el empate. Hemos echado de menos llevarlo en lo deportivo hacia dónde queríamos”.

Elección de Cardero y Hassan

“El planteamiento fue tal cual. El equipo necesitaba hacerse fuerte en el centro del campo, más compacto... Cardero es de casa, siente un derbi... Y el trabajo es innegociable en él. Nos permitía apretar. Nos han podido las emociones, el recibimiento... Nos ha hecho precipitarnos y no tener tanto el balón tanto como nos hubiera gustado. Y en la segunda parte, el partido podía estar más abierto y un jugador como Hassan podía ser determinante como creo que ha sido”

¿Has echado de menos algún jugador por dentro en el banquillo?

“Muchísimo. Estábamos muy limitados. Cazorla, Seoane... Son jugadores capaces de darle la pausa necesaria. Para que no se convierta más en tema sentimental que en juego”.

Ausencia de Hassan en el once

“El efecto Hassan es el que se ha visto en la segunda parte. Podía haber salido de inicio y que le hubiesen anulado... Es especular. El partido es a 90 o lo que dure. Ahora no hay suplentes o titulares. Hay una plantilla que tiene que adaptarse. Hassan es bueno saliendo de inicio y super desequilibrante desde el banquillo cuando el partido está en individualidades. En la primera parte no hemos generado ocasiones y nos ha faltado tener más juego. En la segunda, cuando le llegaba el balón a Hassan ha hecho todo lo que tenía que hacer”.

Sobre Grupo Pachuca

“Llevo años en el fútbol y nunca había vivido una cosa como la de hoy. El recibimiento, ver el campo como estaba... Es algo único que solo se puede ver aquí. Lo que ha vivido el oviedismo durante muchos años lo expresan en cada momento. Saben lo que significa un derbi para Asturias. Y Peláez y Jesús nos lo han hecho ver. Son muy pasionales y contagian. Es un lujo trabajar con ellos”.

Sobre los cambios

“Es un mes complicado respecto al mercado. Hay muchas veces que uno quiere algo pero no sabe si es lo ideal... Intentas buscar los recursos que tienes. Con el 1-0 queríamos un jugador más de contención, una respuesta al dominio del Sporting tras nuestro gol... Sacar a un jugador que no sabes cómo se encuentra es mejor dejar las cosas como están”.

Del Moral y Dotor

“Va por ahí mi respuesta. Hay que ver cómo ha evolucionado todo, el tema de entradas y salidas... Tengo información, tengo jugadores que están al cien por cien y con el compromiso que buscamos y otros que a lo mejor están mirando más las posibilidades de salir fuera. Apuesto por los que nos pueden dar el máximo y si tengo dudas no utilizo los cambios”.

Pivote defensivo

“Es una opción factible, real y que estamos barajando”.

Parón del partido

“Es una decisión del árbitro. En ese momento viendo el ambiente que había y queriendo a lo mejor ser bastante conservador, decide pararlo. Creo que ha habido un comportamiento ejemplar. Es preferible hablarlo, tener experiencia para no pararlo por unos papeles, porque no estaba pasando nada grave. Influye mucho después en el ritmo, en la concentración... Encima en un córner en contra. Yo no lo hubiese hecho”.

Recibimiento

“Ojalá encontrase palabras para definir y mostrar lo que hemos sentido. Ha sido algo único que nunca he vivido. Doy las gracias por poder vivirlo. Los que sentimos este deporte, ver la pasión y el ambiente... Y como nos han empujado. Siempre lo guardaré para mí y nunca lo voy a olvidar. Para los nuevos nos marca y se queda de por vida. Nunca había visto un ambiente como este. Jamás. He estado en Primera, Segunda, Europa... Pero nunca había sentido lo de hoy ni vivido una cosa igual. Es algo único. Si hay algo de Primera es la afición”.

Sobre Rahim, Cazorla Seoane

Rahim tiene problemas en el tobillo. No sabemos cómo va a evolucionar. Cazorla va evolucionando muy bien. Va más rápido de lo que todos pensábamos. Seoane no creo que llegue a Cartagena y tendremos que esperar”.