Calleja: "Parece que solamente reaccionamos cuando nos dan golpes. No hay que esperar a eso"

Valoración del partido

“Una pena irnos con este sabor de boca. Llevábamos tres partidos haciendo buen juego con mentalidad ganadora y era una oportunidad muy bonita hoy para meternos arriba del todo. Y no hemos empezado bien. La primera parte ha sido otra vez muy mala. Damos muchas facilidades a nivel defensivo. La autocrítica de la primera vuelta es que cuando hemos perdido lo hemos hecho recibiendo muchos goles. Hemos ido a remolque y tenemos que imponernos desde el principio. No podemos dar esas ventajas en momentos puntuales en ese tipo de acciones”.

Arbitraje

“Con los delanteros que tenemos, que son corupulentos y fuertes, nos pitan muy pocas faltas. Me dicen que son grandes, pero es que les agarran y les tiran. No pitan muchas más de esas en contra que a favor. En el gol sí me da la sensación de que le toca en la mano. No sirve como excusa”.

Lesión de Viñas

“Ha sido un palo gordo. Venía cada vez mejor y cogiendo su nivel y ahora es otro contratiempo. No sabemos el grado de lesión, pero sí es importante porque no podemos contar con un jugador con su talento para empezar el año”

Impacto de las derrotas

“Estamos en Play Off y es donde tenemos que estar, luchando por el ascenso directo. En el cómputo global hemos hecho muchas cosas buenas más que malas. Pero es que las malas han sido muy malas. Tenemos un margen de mejora para la segunda vuelta en esas cosas”.

Mercado de invierno

«Hablaremos ahora con la dirección deportiva, a ver qué nos ofrece el mercado. Tenemos a Jaime como central y otros tres centrales de la primera plantilla, en cualquier momento puede pasar algo y nos quedamos cortos. Estamos atentos a lo que pueda venir, también otros puestos en el que haya jugadores disponibles que nos hagan subir el nivel. En el lateral derecho tenemos recursos, pero estamos atentos al mercado»

Cabreo en las derrotas

“La semana pasada también estaba muy cabreado. En los que hemos perdido me he ido cabreado en todos. Si estás metido y haciendo lo que debes y te ganan, pues te centras en aspectos de mejora, corregir cosas... Pero muchas veces me ha dado la impresión de que esos partidos que perdíamos no éramos un equipo de acción, no era la propuesta que buscábamos. Parece que cuando nos dan golpes es cuando reaccionamos”

Carlos Dotor

«El equipo tiene mucha competencia en el centro del campo, casi no teníamos bajas ahí y el que se quedaba fuera era Dotor. Estoy viendo que sus compañeros me dan más garantías ahora mismo. Tendremos que ver si lo mejor es que salga o que se quede»

Sobre Cazorla

“Cazorla ha tenido molestias y no ha llegado para este partido. Ahora tiene que recuperar, estará para el derbi”.

Tras el 2-3

“Tras el gol de Ilyas estábamos llegando y Paulino es un jugador que revoluciona. Es capaz de buscar el último pase, uno contra uno, tiene gol... Tenemos jugadores de calidad en el banquillo para haber hecho ocasiones y darle la vuelta”