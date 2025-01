Calleja y los nombres propios del mercado: la salida de Del Moral, la llegada de De la Hoz y la situación de Dotor

Salida de Del Moral y llegada de De la Hoz

“La salida de Del Moral era la opción que más interesaba a todas las partes. Quería tener más minutos, veía que había entrado de manera intermitente y es joven y es nuestro. Le conviene salir y jugar. Porque nosotros necesitamos en el centro del campo jugadores con más empaque y experiencia. Que tuviesen un rol defensivo más claro. Si llega De la Hoz, como tenemos pensado que va a pasar, esperemos que se cierre en las próximas horas, es el jugador que reúne las características que buscamos”.

¿Su llegada cambiaría el rol de otros?

“Los jugadores que tenemos en el centro del campo, excepto Sibo, rinden mejor y están más cómodos en una posición más adelantada. Colombatto, Seoane, Cazorla, Dotor... Son más interiores que de contención. Y necesitan perfiles como el de De la Hoz o el de Sibo que consigan que exploten más sus virtudes como la llegada de segunda línea al área rival, participar más adelante en el juego, que no tengan que venir tanto a la construcción... Y que no tengan que estar tanto en tareas defensivas en zona de centrales”.

Mantener la actitud en el derbi

“Salí muy contento con la actitud del equipo, no se le puede pedir más. Con todos los que salieron al campo y con los que estuvieron fuera. Es un partido diferente a todos. Ahora tenemos 20 más, 60 puntos en juego. Hablé con los capitanes de mantener esa mentalidad en estos partidos. Si tenemos esa mentalidad y ese carácter en todas las jornadas, el fútbol lo tenemos y va a llegar. Tenemos que reflejarnos en el partido del Sporting”.

Segunda vuelta

“Va a estar muy parejo. Las segundas vueltas a veces son extrañas, porque van faltando menos partidos... Los equipos de abajo cada partido para ellos van a ser finales, por ejemplo el Cartagena, que intentará hacerse fuerte en casa... Y cuesta más. A nivel de puntos creo que estará en la línea que llevamos, no creo que haga falta una suma de puntos mucho mayor a la de la primera vuelta”.

Lateral derecho

“Lo tenemos claro el perfil que queremos. Se está siguiendo a varios y el perfil que buscamos es otro jugador con experiencia y que nos dé a nivel ofensivo posibilidades de abrir el campo, con recorrido. Que sea bueno y ganador en duelos también. Entre Luengo y Lucas, ahora que Lemos está fuera, es una posición en la que tenemos que encontrar regularidad, ese jugador que sea fiable y nos dé seguridad en rendimiento”.

Sobre Hassan

“Yo hablé con él y da lo mismo que salga de inicio que de banquillo. Me da lo mismo en función del plan de partido. Lo ha hecho muy bien de banquillo y de inicio. No para de crecer. Es de los que no se suelen ver en el fútbol, es muy diferencial cuando encara. Consigue que el equipo rival defienda 15 metros más atrás. Eso es innato y teníamos que trabajar la toma de decisiones en metros finales. Y lo está haciendo cada vez mejor. Si sigue así, es un jugador que en Primera encuentras poco como él”.

Qué le gustó más y qué menos del derbi en lo futbolístico

“Me gustó el equipo cómo defendió cada duelo en las segundas jugadas. Cómo disputábamos y volvíamos rápido en la segunda jugada para que el Sporting no tuviera continuidad en la jugada. Lo defendimos muy bien la mayoría de las veces. La gestión del balón tras ello fue lo que no me gustó. Nos hacíamos con la posesión, las defendimos bien, pero cuando teníamos el balón, teníamos que haber circulado mejor de lado a lado, salido de la zona donde recuperábamos porque al zona libre estaba en otra zona... Y acabar más jugadas. Sobre todo en la primera parte. En la segunda tuvimos algún momento que sí conseguimos jugar más en campo contrario... Llevar más de un lado a otro... Nos costó”.

Cambio de entrenador en Cartagena

“Nos informamos, vemos sus últimos equipos... Luismi Loro ha sido jugador suyo... Cambia totalmente el informe y lo que habíamos hecho”.

¿Se daría por satisfecho con De la Hoz y un lateral?

“Sí. Sería suficiente para afrontar lo que queda con todas las garantías”.

Qué rival espera

“Típico partido que no sabes muy bien lo que te vas a encontrar. Vienen jugando de una manera y creo que van a cambiar, porque son dos entrenadores totalmente diferentes. Yo creo que le va a dar más orden táctico a nivel defensivo, más compacto, más riguroso. Igual nos ceden la iniciativa y esperan a transiciones. Están metidos en descenso y todos esos equipos hay un momento en el que conectan y empiezan a competir y sacar puntos. Es un rival peligroso”

Sobre Dotor y las salidas

“Lo de Del Moral era inminente. Lo de Dotor no. Es un tema de que creo que ahora mismo está entrenando muy bien. Le he visto como quiero ver a los jugadores. Involucrado, con alegría... Veo que está más cerca de quedarse que de salir. Por lo que le estoy viendo y lo que me va llegando, creo que puede aportarnos en lo que queda. No tiene nada que le guste para irse... Así que de momento sigue abierto, pero no hay nada cerrado y cada día está entrenando mejor. Me da seguridad verle así”.

Lesionados

“Braat fue una acción fortuita y está mejor. El resto es una pena pero no hemos podido recuperar a ninguno. Creo que para el que viene estarán varios. Cazorla, Rahim y Seoane”.

Cazorla, Seoane y Viñas

“Viñas va más lento. Seoane las pruebas han salido todas bien y Cazorla la semana que viene empezará con el equipo. Rahim hay que ver las molestias y los dolores para ver”.

¿Dotor es una opción más en la rotación?

“Sí. Van pasando los días y no hay noticias nuevas. Le veo haciendo las cosas cada vez mejor. Nunca ha habido problemas ni ha dejado de entrenar, pero hay momentos en los que te distraes y no estás al cien por cien. Me ha quitado todas las dudas para poder contar con él”.