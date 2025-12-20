cd leganés 0 - 1 real sporting
Borja Jiménez dispara la ilusión por el ascenso: "Los sueños se cumplen"
El técnico del Sporting celebra la victoria de su equipo gracias al gol de Dubasin y se muestra emocionado tras volver a Leganés
Fernando Justo Gómez
Asturias - Publicado el
1 min lectura15:22 min escucha
"La Audiencia provincial respalda a Peinado: Begoña empleaba Moncloa para su negocio"
Cristina L. Schlichting
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h