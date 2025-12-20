COPE
cd leganés 0 - 1 real sporting

Borja Jiménez dispara la ilusión por el ascenso: "Los sueños se cumplen"

El técnico del Sporting celebra la victoria de su equipo gracias al gol de Dubasin y se muestra emocionado tras volver a Leganés

Borja Jiménez, sonriendo en el banquillo de Butarque
Borja Jiménez, en rueda de prensa tras la victoria en Leganés

Fernando Justo Gómez

Asturias - Publicado el

1 min lectura15:22 min escucha

