Bolo: "Si Borja Sánchez no tiene una opción importante en Primera, el Oviedo es su primera opción"

Jon Pérez Bolo ha analizado la primera semana de pretemporada en su primera rueda de prensa como entrenador del Real Oviedo tras su presentación. El mercado de fichajes, muy presente en la actualidad del Real Oviedo.

Valoración de la primera semana.

"Ilusionado y contento con la predisposición de todo el mundo. Muy contento con la actitud de los jugadores. Poco a poco, esto acaba de empezar. Es un trayecto largo el que tenemos que hacer para llegar bien al primer partido de Liga".

Hasta 17 jugadores para empezar.

"Cada pretemporada es diferente. Ha habido pretemporadas en las que he tenido más y otras menos. Estoy contento con el número porque hay muchos que yabse conocen del año pasado. El objetivo ahora es que nos conozcan a nosotros. Esta semana no estamos trabajando demasiado duro, queremos ir de menos a más. El objetivo de esta primera semana era conocer a la persona. La próxima semana empezaremos a trabajar más fuerte".

Valoración de los 3 fichajes: Braat, Luengo y Pomares.

Conocía a todos. Contento. Esperando que venga Pomares, que terminó más tarde.

Prefiere plantilla 'corta'.

"Sí, lo he dicho muchas veces. El jugador tiene que sentirse importante y si hay demasiados no pueden tener oportunidades. 22 o 23 jugadores están bien. Tenemos también está ahí el filial".

Situación de Borja Sánchez.

"Sería un placer entrenarle. He hablado con él y Tito también habla mucho. Tenemos que esperar los tiempos y veremos al final lo que sucede".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sus conversaciones con Borja Sánchez.

"Todos sabemos lo que siente Borja por este club. Si no tiene una opcion importante en Primera, el Oviedo es primera opción. Tenemos que esperar unos dias. Queda mucha pretemporada. Por esperar unos días no pasa nada. Hay que estar tranquilos".

Comunicación con Tito Blanco.

"Tenemos una relación muy fluida y muy buena. Hablamos todos los dias sobre lo que pasa. Vamos a trabajar codo con codo, muy cerca. Le voy a informar dia a dia, lo que vemos en los jugadores. La figura de Tito es muy importante porque me va a ayudar en muchos momentos en la temporada".

Interés por Sergi Enrich

"Con Sergi he hablado porque tenemos una muy buena relación. Tenemos que estar tranquilos, ver como va el mercado. Me encantaria que pudiera estar con nosotros trabajando. Son decisiones dificiles. Se lo tienen que pensar. No porque no le guste el proyecto o el club, pero tienen que tomar decisiones".

Situación de Borja Bastón y David Costas.

"Les veo ilusionados, contentos. He hablado con ellos como he hablado con Obeng o Sangali. Intento hablar con todos. Son jugadores importantes. Cuando un club hacen esas temporadas tan buenas, es normal que se fijen en ellos. Son jugadores nuestros y deseo que estén con nosotros, aunque tenemos que estar preparados para lo que pase".

Exigencia esta temporada después de la buena temporada 21/22

"El fútbol es exigencia. Nuestra intencion es trabajar muy fuerte, trabajar de la mejor forma posivle. Esta claro que si mejoramos lo del año pasado, es jugar playoff. Seria un objetivo ambicioso y lo que queremos todos, pero no vamos a pensar en mayo o en junio. Pensaremos en empezar de la mejor forma posible. Poco a poco ir creciendo y pensar después en el final de temporada".

Importancia de hacer 'familia' en el Real Oviedo.

"Me he encontrado una familia aquí. La union, lo que percibo y lo que veo es así. Es muy importante para mí. Los jugadores que estaban aquí nos van a ayudar a que así sea. No solo los del campo, tambien los que trabajan en el club, comunicacion… lo que he percibido estas semanas es que somos una gran familia. Si remamos en la misma dirección es más fácil. El bien del Oviedo va a ser el bien individual de cada uno".

Posiciones a reforzar.

"Muy atentos al mercado. Laterales, delantero, lo que pase con Borja… laterales alguno seguro".

Perfil del lateral que busca el Oviedo.

"Uno bueno (risas). Me gustan laterales profundos de ida y vuelta. Que sean capaces de poner centros. Todos buscamos algo parecido. Que esos jugadores que nos gustan crean en el proyecto del Oviedo para sumar".

Búsqueda de un nuevo portero tras la salida de Femenías.

"Tenemos dos buenos porteros. Tenemos que estar atentos al mercado y a lo que pueda suceder. Estoy contento con Braat y Tomeu".