Bogdan Milovanov es uno de los jugadores que no sigue en el Sporting respecto la temporada pasada. El lateral ucraniano ha emprendido rumbo a Portugal y ha hablado en Deportes COPE Asturias sobre su salida y sobre lo que busca en esta nueva aventura.

El jugador asegura que estaba prevenido sobre su salida y que se llegó a la misma de mutuo acuerdo: “Más o menos me lo esperaba. El club contaba conmigo, pero ambas partes llegamos a un acuerdo. Me dijeron que si había algún club que apostaba por mí me iban a ayudar y así fue. Se lo agradezco. La nueva propiedad tampoco puso ningún problema y todo fueron ayudas. Muy agradecido por esa parte”.

Bogdan cierra así la etapa en Gijón, con una decisión que parte también con su iniciativa: “He mirado por mi bien. A lo mejor en el Sporting no iba a tener tantos minutos como puedo tener aquí. Nunca se sabe. Lo que buscaba es la proyección de dar esos pasitos hacia adelante para intentar llegar lo más alto posible”.

Después de cuatro temporadas en el Sporting, solo tiene buenas palabras: “Me llevo un recuerdo muy bonito. Me encanta Gijjón, espero volver pronto. Me lo ha dado todo. Llegué al filial y son muchos años. Tengo mucho cariño al club, a la ciudad y a la afición, estoy muy agradecido. Es un club de Primera División”.

Afronta ahora una nueva temporada en Portugal, con un nuevo reto por delante: “Es una Liga muy bonita, con equipos muy buenos. Es un proyecto interesante. Están haciendo fichajes para intentar quedar lo más arriba posible. Lo más importante es que tenga minutos y hacer una buena temporada”.