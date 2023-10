Asturias se ilusiona con la Copa

La ilusión de la Copa invade Asturias. Hay tres equipos que tienen marcado este miércoles en rojo en el calendario porque tienen unos partidos importantes y que pueden traer un premio gordo. El Atlético Lugones, L'Entregu y el Real Oviedo Femenino buscarán a partido único pasar de ronda y recibir así a un equipo de Primera.

El Atlético Lugones juega la ronda previa de la Copa del Rey. Una eliminatoria a partido único, en la que si gana entrará a la Copa y se medirá a un equipo de Primera como local. Un premio muy gordo que de momento ningún equipo asturiano ha conseguido desde el cambio de formato de la competición. El Lugones visita a las 19:30 al Pradejón riojano, equipo también de Preferente. Estará acompañado en tierras riojanas por varias decenas de aficionados. Benjamín Llaneza, presidente, resume el sentir de la expedición: "Nerviosos y con muchas ganas. Para la ciudad y para el club es un sueño este partido. Es algo increíble. En lo deportivo y en lo económico, porque el club acarrea una deuda bastante importante y nos vendría genial. Y en lo deportivo, jugar contra un Primera es un sueño".

L'Entregu recibe al UD Logroñés en los cuartos de final de la Copa Federación. El premio en el caso de los entreguinos sería doble. Porque si gana el partido a las 19:30 en el Nuevo Nalón pasa a semifinales de la competición y entraría también a la primera ronda de la Copa del Rey aguardando la visita de un Primera. L'Entregu viene de vencer en la primera eliminatoria al Vimenor cántabro a domicilio y en la segunda al Marino como local. En ambos partidos se impuso en los penaltis. Alberto Benito, el portero, fue el héroe, que sueña con poder avanzar: "El pueblo vive por y para el partido de hoy pensando en las consecuencias que podría acarrear pasar. Si fuésemos a un partido de ilusión no nos ganaba nadie. Jugar contra un primera no se juega todos los días. De los que estamos en el vestuario yo creo que ninguno hemos jugado contra un Primera. Poder enfrentarte a ellos no tiene precio".

El Real Oviedo Femenino jugará a las cinco de la tarde en San Claudio ante DUX Logroño. Es la segunda eliminatoria de la Copa de la Reina y si avanza en este partido único, el conjunto carbayón recibiría a un equipo de la Liga F. Andrea Suárez, ilusionada: "Motivadas. La Copa es ilusión y viene un rival de categoría superior y siempre es motivante. En la primera ronda ya nos tocó jugar fuera. Esta vez jugamos en casa y tenemos que hacernos fuertes aquí".