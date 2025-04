Asier Garitano: "Venía a dar tranquilidad a los jugadores, pero ellos me la están dando a mí"

Asier Garitano compareció ante los medios de comunicación en la Escuela de Fútbol de Mareo en la previa de su debut en el banquillo del Real Sporting de Gijón este próximo domingo (18:30 horas) frente al Eldense.

Visita al Eldense. "Todo el mundo sabe el partido que jugamos. Venía a dar tranquilidad a ellos, pero ellos me la están dando a mí viendo como entrenan. Estamos preparados para ir a Elda".

Sporting distinto al de Albés. "Los entrenadores vemos las cosas de diferente forma. Cada partido es diferente. Algunas cosas seguro que van a cambiar".

Primer impacto con los jugadores. "Tenía conocimiento de todos. Es un muy buen grupo, muy receptivos. Cuando no tienes buenos resultados, anímicamente es fastidiado. En un club como el Sporting hay que prepararse para este último tramo de temporada".

Experiencia en el reto de la permanencia. "En Primera era todo el año el reto de mantener categoría y lo hicimos, fuimos solventes. Estoy muy contento porque conozco la plantilla, de estar en el Sporting, tener estos jugadores que son los que son. Sabemos como pueden funcionar y hay pocas excusas, queda competir".

¿Es bueno el empate en Elda? "Dependerá de como vaya el partido. El primer partido de Oltra fue en Tenerife y es un equipo que sabe lo que hay que hacer. Entonces estaban peor y han ido encauzando resultados buenos. Ahora mismo es un equipo que compite bien, que controla las situaciones y que está bien trabajado. Convencidos de que el Sporting va a jugar un gran partido allí".

Cambios con respecto a Albés. "Como todos los entrenadores, tenemos ideas diferentes. Tienes la idea de lo que vas a hacer tú. Hay que saber donde es fuerte el rival para controlar ciertas acciones. Cada equipo tiene sus cosas buenas y otras no tanto".

Lesión de Caicedo. "Caicedo no va a poder estar. Para Elda no va a poder estar".

Mensaje al vestuario. "Lo normal cuando te van conociendo. Están expectantes pensando en ver lo que les contamos y ver si el mensaje cala o no. Los jugadores son buena gente, son receptivos y tienen que saber lo buenos que son. Están pasando un mal momento, esto es fútbol y lo hemos vivido todos. Tienen que saber que son buenos y yo les refuerzo las cosas que hacen bien. Yo voy tranquilo a Elda".

Señas de identidad del equipo. "Lo irrenunciable es que cada uno de todo lo que tiene".

Reacción de los jugadores a la destitución de Albés. "Cuando hay una destitución no te gusta. Somos personas y no te gusta, pero en el fútbol es normal. Creo que es la destitución número 16 ó 17. Es parte de todo esto y lo sabemos, no he hablado de esas situaciones porque los veo entrenar y la respuesta es buenísima por parte de todo el mundo"

Juan Otero y su mejor posición. "Lo he sufrido de todas las maneras. Lo sufrí con Djuka jugando con uno más y tiene condiciones para todo. Su fortaleza en cualquier posición"

Falta de gol. "A casi todo el mundo le cuesta, es lo más difícil. Vamos a intentar encontrar herramientas y lo más importante es que tenemos buenos jugadores. Cuando tienes buenos jugadores pueden pasar cosas en ataque"

Partido que espera en Elda. "Lo ideal es poder atacar todo lo que puedas, pero eso no siempre ocurre salvo equipos muy grandes. Si te toca sufrir es importante darle valor a defender con orden, a ser solvente. Mentalmente hay que estar preparados si surge cualquier inconveniente. Todo esto nos tiene que ayudar a ser mejores"

Amadou en la convocatoria. "Con todos los que nos puedan ayudar... con todos iremos".

Plan ante el Eldense. "Ventajas a Oltra pocas (risas). Lo tengo claro, ya lo veréis. Intentaré sacar lo mejor de cada uno de ellos".