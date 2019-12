El periodista Heri Frade analiza en Deportes COPE Asturias el triunfo del Real Oviedo ante el Rayo, una victoria que viene unida a un cambio de estilo. “El Oviedo gana con un fútbol más directo. Se vio a un Oviedo que no habíamos visto hasta ahora con Rozada; un Oviedo de quitársela de encima, de segunda jugada, algo similar a lo de Pacheta en Segunda B”, reconoce.

Heri Frade admite que el triunfo es “fantástico para la moral” y cree que “al equipo, de implicación no se le puede achacar nada”. El periodista de la Cadena COPE cree que “hubo más compromiso defensivo en la segunda parte y se consiguió desactivar al Rayo”. En cuanto a nombres propios, uno sobresale por encima del resto, el de Juanjo Nieto.“Se vistió de hombre de calidad en los últimos metros, cuajó un partido extraordinario e hizo que la balanza cayera del lado del Oviedo”, apunta el periodista.

Eso sí, Heri Frade reconoce que el triunfo no debe hacer olvidar el delicado estado del Real Oviedo. “La victoria es importante, pero no puede ponernos una venda sobre cuál es la situación deportiva y no deportiva del club”.