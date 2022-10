Andoni Cedrún en #DCA: "El partido del domingo es un partido de urgencias para los dos"

El Real Oviedo espera resurgir en Zaragoza. El conjunto maño tampoco llega en buen momento, navegando por otra temporada en la que no le acaban de salir las cosas. Por entidad histórica es una plaza en la que siempre se mira arriba y eso añade también una presión extra cuando no llegan los resultados. Como la que habrá este domingo en La Romareda. El ambiente y las entrañas del equipo aragonés las conoce Andoni Cedrún, exportero y comentarista de COPE.

El aspecto ofensivo tampoco está teniendo éxito en Zaragoza asegura Cedrún. “Tenemos un mal endémico, que es el gol. Hay un equipo con mucho criterio y posesión, con mucho carácter y actitud, pero el problema radica en que no tenemos un jugador que meta 15 o 17 goles. Y no es este año”.

Cedrún cree que no se puede responsabilizar a los jóvenes delanteros que están en plantilla de esa gran cifra: “Simeone o Azón, que son los referentes, nos pueden ayudar o nos pueden hacer crecer. Pero no podemos estar pendientes de un Simeone o de un Azón, que tienen un futuro prometedor, para decir en el presente que se puede subir. Estoy alabándolos, pero no podemos darles tanta resposabilidad”.

Y centrado en el partido del próximo domingo, Cedrún reconoce que es importante para ambos equipos: “El partido del domingo es un partido de urgencias para los dos. Para los equipos, para las instituciones y para los entrenadores. El estacazo del Oviedo, ha dejado a Bolo ahí ahí. Aquí ha pasado lo mismo con Carcero. El partido del domingo tiene una importancia también para los entrenadores”.