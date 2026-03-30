Gonzalo Muíños abre la puerta a una candidatura independiente en Santiago para las elecciones de 2027: "Lo estamos pensando muy, muy seriamente"

Después de que el censo de 2025 certificara que, por primera vez en su historia, la ciudad de Santiago de Compostela supera los 100.000 habitantes, las próximas Elecciones Municipales que se celebrarán en mayo de 2027 supondrán que la corporación ascienda en dos el número de concejales, hasta un total de 27, elevando así la mayoría a los 14 ediles, uno más de los 13 requeridos en la actualidad. Aunque esa circunstancia puede que no sea la única novedad de la cita electoral, ya que la posibilidad de que irrumpa una nueva candidatura independiente parece tomar cada vez más cuerpo.

Tanto como para que el concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Santiago, Gonzalo Muíños, haya dejado la puerta más que abierta a configurar una candidatura alternativa, tomando como base a los ex-concejales socialistas que pasaron al grupo de los no adscritos tras la crisis surgida en el seno del grupo municipal del PSOE a mediados del pasado año.

Una candidatura que, según ha explicado el propio Muíños en Herrera en COPE, respondería al impulso que están recibiendo de muchos ciudadanos que los ven "como esa alternativa a quien votar" frente al actual gobierno de BNG y Compostela Aberta, la derecha del Partido Popular y al actual Partido Socialista.

Una candidatura en serio

A pesar de que reconoce que "queda muy poco tiempo" para la cita electoral, Muíños ha confirmado que la posibilidad de presentarse está sobre la mesa. "Estamos realmente pensándolo muy, muy seriamente", aunque también ha dejado claro que cuando llegue el momento, "tomaremos la decisión de si sí, o de si no". Confiando el exportavoz del grupo socialista en el "bagaje" y la "experiencia" como principales fortalezas para impulsar este nuevo proyecto político.

Estamos realmente pensándolo muy, muy seriamente" Gonzalo Muíños Concejal no adscrito de Santiago

Una posible candidatura que buscaría dar voz a los electores descontentos ya que "Muchos vecinos y vecinas son los que nos están empujando", ante la decepción que les transmiten con el gobierno bipartito de la nacionalista Goretti Sanmartín y que tampoco entienden "por qué nos hicieron lo que nos hicieron desde el PSOE". La iniciativa se plantearía, según sus palabras, "única y exclusivamente pensando en los intereses de nuestra ciudad".

Críticas al gobierno local y al proceso de los presupuestos

Respecto a la actualidad municipal, Muíños ha justificado la postura de su grupo en la cuestión de confianza que con su voto a favor, permitió a Goretti Sanmartín superarla, y que quedaran aprobados inicialmente los presupuestos municipales de 2026 . Aclarando que no son sus cuentas y que son "muy críticos" con la gestión de la alcaldesa, pero que permitieron su aprobación inicial por "coherencia" y para no participar en una moción de censura sin visos de prosperar.

Aunque ha lamentado la falta de diálogo y de gestión del ejecutivo local, recordando episodios como el cierre del parque de bomberos o la falta de efectivos en la policía. "¿Cómo no vamos a ser críticos con esa gestión? Normal que lo seamos", ha sentenciado. También ha criticado las formas en la negociación de las cuentas, que les llegaron en "un PDF de 16 páginas" el día de la recepción de los Reyes Magos, lo que a su juicio demuestra poco interés del gobierno y que le llevó a pensar que "Teníamos nosotros más interés en que realmente hubiera presupuestos que el propio gobierno".

La herida abierta con el PSOE

Gonzalo Muíños ha reafirmado que su compromiso es hasta 2027, tal como prometieron en la candidatura del PSOE. Y ha defendido la quiebra que se produjo en el seno del grupo municipal socialista con la ruptura disciplina de voto que provocó su expulsión como un "ejercicio de higiene democrática", necesario para apoyar proyectos clave para la ciudad como el convenio de Peleteiro o la tasa turística.

Lo que hicimos fue un ejercicio de higiene democrática" Gonzalo Muíños Concejal no adscrito en Santiago

Finalmente, ha revelado que su expediente de expulsión del PSOE incluye una sanción por esas mismas declaraciones. "En mi expediente hasta me sancionaron, me parece que con un mes, ya ya veis, por ese tipo de declaraciones", ha criticado Muíños, contraponiendo esta acción con la imagen de un partido que "se considera, pues, el más democrático".

Si quieres escuchar toda la entrevista con el concejal no adscrito Gonzalo Muíños, puedes hacerlo aquí: