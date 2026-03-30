El ex cordobesista que le plantó cara a la Argentina de Messi en La Bombonera: "Se acordaba de mí por aquella eliminatoria de Copa"

Aritz López Garai, actual seleccionador de Mauritania, ha vivido recientemente una "experiencia única" al enfrentarse a la selección de Argentina, actual campeona del mundo, en el mítico estadio de La Bombonera. El técnico español ha calificado el encuentro como "el partido más importante de mi carrera hasta ahora", a pesar de la derrota por 2-1.

Una aventura inolvidable

La selección mauritana, según López Garai, realizó un "partido brillante" contra todo pronóstico. "Cuando Argentina se enfrenta a selecciones con un ranking como el nuestro, los resultados suelen ser abultados", ha explicado, destacando el mérito de haber competido hasta el final. El equipo incluso tuvo ocasiones para empatar en la segunda mitad, lo que demuestra el "gran rendimiento" del conjunto africano.

Como seleccionador, el partido más importante de mi carrera" López Garai Seleccionador de Mauritania

Uno de los momentos más especiales fue su reencuentro con Leo Messi. El astro argentino, según el técnico, se mostró "muy cariñoso" y le deseó "muchísima suerte" en su trabajo. López Garai, que ya se había enfrentado a Messi como jugador en 2012 en la eliminatoria de Copa ante el Córdoba, le transmitió que era "un placer poder enfrentarme a él" y "una locura verle jugar".

Del fútbol español a Mauritania

López Garay ha reconocido que no imaginaba dirigir a una selección nacional cuando empezó su carrera como entrenador en España en equipos como el Reus o el Tenerife. Sin embargo, se ha mostrado "encantado, supervalorado y supercontento" con su rol actual en un fútbol que, como la vida, "es tan global".

Preguntado por la situación del Córdoba CF, club en el que también militó, el técnico ha afirmado que "el equipo de Iván Ania necesita ganar un partido urgente". Considera que, tras una temporada que llegó a ser "brillante", el equipo ha entrado en una mala racha que lo ha dejado "en tierra de nadie".

La situación que atraviesa el Córdoba demanda que los futbolistas de más peso den la cara López Garai Seleccionador de Mauritania

Para superar este bache, ha recordado su etapa como jugador en un vestuario con "gente con cierta personalidad" que sabía dar un paso al frente. "Es momento de futbolistas", ha asegurado, defendiendo a su vez la figura del entrenador, Iván Ania, del que ha dicho que "no se puede echar todo por tierra y menos dudar del técnico que les ha llevado hasta ahí".