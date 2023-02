De Amores y José Marsà comparten objetivo: "El Sporting tiene que estar en Primera"

GUILLERMO DE AMORES

"Es un placer estar aquí, hay un gran proycto y un gran pensamiento hacia el futuro. Es uno de los puntos claves para estar aquí. Queremos luchar por el ascenso y llevar al Sporting donde merece estar, que es en Primera División".

Primera impresiones.

"Muy contento, muy agradecido con la gente del club y de la ciudad. Las primeras horas han sido muy buenas. Llegar a Europa era un objetivo para mí. El club y yo estamos alineados en los proyectos que tenemos a futuro y también en el presente".

Zarfino, compatriota y Cuéllar, competencia.

"Es muy importante tener a Zarfino aquí conmigo. Viene haciendo grandes temporadas en la liga y estoy muy contento y agradecido con su hospitalidad.Con Cuéllar, sé la experiencia que tiene. Yo vengo a aportar y a trabajar juntos en beneficio del equipo".

Referencias del Sporting.

"La historia del Real Sporting se conoce en Uruguay. Se consume mucho fútbol español en sudamérica. El equipo está acostumbrado a estar en Primera. Ojalá volver pronto a Primera y cumplir con ese proyecto que tien el club. Por eso apuesto, y espero entrar en dinámica competitiva de España en un equipo que aspira a cosas importantes. Cuando me toque, espero hacerlo bien dentro del campo".

Objetivo de ascenso.

"Sin duda tiene que ser la mentalidad de todos los que entremos en el Sporting. Llevar al club a Primera y jugar cada partido con esa mentalidad. Salir a ganar y salir a proponer. Hay mucha calidad y la gente está comprometida por lo que he visto estos días. Esa debe de ser la mentalidad".





JOSÉ MARSÀ

"Muy feliz de estar aquí. He podido conocer a todos los compañeros y es un grupo impresionante. Podemos hacer grandes cosas".

Salto a Segunda División.

"Para mí es un lujo poder estar aquí. Además de dar el salto a Segunda. Muy contento y con ganas de debutar y poder jugar en El Molinón".

Posición ideal.

"Estoy más habituado a jugar de central, me siento más cómodo ahí, pero no tengo ningún problema en jugar de lateral o donde me quiera poner el míster".

Objetivo ascenso.

"El Real Sporting necesita estar en Primera, que es donde se merece estar. Desde el primer día ya he podido ver que ese es el objetivo del equipo".

Propuesta de Ramírez que se acopla a su forma de jugar.

"El míster nos puede dar a todo el equipo esa idea que él tiene. Es una idea que comparto porque es muy parecida a la idea con la que me he formado en La Masía".