El Alimerka Oviedo Baloncesto respira: "Hay que estar tranquilos y confiar en este equipo"

El Oviedo Baloncesto consiguió su novena victoria de la temporada, quizás la más importante hasta ahora. El equipo de Javi Rodríguez acumulaba seis derrotas consecutivas y necesitaba reecontrarse con el triunfo para recuperar confianza y coger aire en la clasificación. Lo consiguieron los ovetenses ante Lucentum Alicante tras vencer 89-83 en Pumarín.

Héctor Galán, en Deportes COPE Asturias

El director general del Oviedo Baloncesto, Héctor Galán, atendió la llamada de Deportes COPE Asturias para analizar el efecto de la victoria y el fin a la mala racha. Además, aprovechó para hacer balance de lo que va de temporada y para abordar el recurso del partido ante Melilla que aún pelea el club asturiano en los despachos.





Vaya alivio, Héctor. "Es un alivio importantísimo. Teníamos una racha de seis derrotas seguidas, pero no estábamos jugando mal, en especial en los últimos cuatro. Llegábamos por delante a los finales de partido, pero no éramos capaces de cerrarlo. Contra Lucentum estuvimos más finos".

¿Hasta dónde llegaba la preocupación tras seis derrotas consecutivas? "La clasificación la miras y miras los equipos que tienes por debajo. Estábamos tan cerca del descenso como del playoff. Más que la clasificación era la necesidad de recuperar la sensación de ganar un partido. Las victorias te ayudan a verlo todo mucho mejor, ha sido un bálsamo".

¿Qué nota le pones al equipo hasta ahora? "Estoy muy contento con el equipo. El problema es la comparativa en la LEB Oro. No sé muy bien por qué tienes que estar siempre en puestos de playoff y asomando la cabeza en la primera mitad de la tabla. Los ocho primeros equipos tienen aspiraciones de ascenso y después hay un tren, donde estamos nosotros, que según el año peleas por arriba o te puedes complicar la vida. Lo preocupante es cuando no compites y yo estoy contento porque el equipo compite. Me tranquiliza ver trabajar al equipo. Hay que estar tranquilos y confiar en este equipo".

¿Sigue adelante el recurso del partido ante Melilla? "Le pongo fe porque lo tengo clarísimo. La resolución de competición no era la que esperábamos, pero estamos preparando el recurso de Apelación. Cuando te metes en estos organismos no sabes por dónde te pueden salir. Lo que estamos pidiendo es lo que tendría que pasar y lo pelearemos hasta el final porque creemos que tenemos la razón".

