Alejandro Irarragorri: "Tengo la frustración de que podíamos haber hecho las cosas mejor"

Alejandro Irragorri, máximo accionista del Real Sporting, repasó la actualidad del conjunto rojiblanco ante los medios de comunicación tras presentar la inauguración de la nueva Escuela de Fútbol de Mareo.

Paso adelante en cantera y situación del Mundial 2030

Irarragorri considera que la nueva escuela es un paso adelante para competir con el resto de equipos de élite a nivel de cantera. "Sentía en comentarios de aficionados y en la prensa que había recelo con clubes como el Villarreal que se llevaban a los niños de Asturias. Me podría enfadar, pero la acción más importante es mejorar la situación para estar en el máximo nivel de excelencia".

Se negó a tirar la toalla con las opciones de albergar el Mundial 2030. "Tenemos la responsabilidad de traer valor a la comunidad y traerla a la mesa. Hay muchas razones para traer el Mundial y espero encontrar las llaves y las soluciones. Y si no lo encontramos, no dudéis que encontraremos otras vías", dijo. No quiso entrar en polémicas con la alcaldesa, Carmen Moriyón, que no acudió a la presentación de la reforma de Mareo.

Final de temporada y objetivo del equipo

No reveló el objetivo del Sporting en este final de temporada y se fijó en el presente. "Yo vivo el momento, vivo cada día. Hay muchos mensajes que se reciben de toda la gente que rodea al club que fortalece a los jugadores. El destino está en nuestras manos". No aclaró si firmaría el playoff o no. "No puedo especular. Vale soñar, pero nuestra responsabilidad es controlar el presente".





"Acompaño la frustración del grupo por cosas que pudimos hacer mejor, pero también valoro el aprendizaje y reaccionar a circunstancias adversas, como lo que sucedió en Elche. Probablemente no fue el planteamiento ideal ni hicimos el esfuerzo que debimos hacer, pero en el descanso se actuó en consecuencia", dijo sobre la derrota en Elche y el planteamiento de Miguel Ángel Ramírez, del que no aclaró si seguirá o no la próxima temporada. "Hay que ir día a día, nuestro compromiso está con él".