El alcalde de Llanera se 'moja' sobre la ciudad deportiva del Oviedo: "Serían tres años para empezar a construir y no veo más opciones que la nuestra"

La ubicación de la futura ciudad deportiva del Real Oviedo sigue siendo una incógnita. Tras los fracasos de Latores y La Manjoya, con la opción de Siero 'aparcada' por el Grupo Pachuca, ha surgido una nueva opción: Llanera.

En el capítulo de este miércoles en Deportes COPE Asturias, Gerardo Sanz, alcalde de Llanera, ha hablado de los terrenos de 600.000 metros que se han 'ofrecido' para la futura casa del club carbayón.

¿Qué ofrece el Ayuntamiento de Llanera? "No ofrece nada. Hay una zona que puede encajar porque está destinada a equipamientos de esta naturaleza. Es en la zona de la llegada a Posada de Llanera por la carretera general, después del Polígono de Asipo, que está a la izquierda, el Museo Fernando Alonso a la derecha y a continuación estarían estos terrenos".

¿Son 600.000 metros? "Son unos terrenos que estaban 'secuestrados' por el Principado. Con el Plan General se van a poder liberar y el planteamiento que hay para esa zona es construir equipamiento".

Ubicación de los terrenos de Llanera para la ciudad deportiva del Real Oviedo.

¿Es una posibilidad real la de Llanera? "Aquí se están confundiendo las cosas por la inmediatez que busca el Oviedo. Lo que hace el Ayuntamiento es 'pintar de colores' su interior municipal. Cada 'color' encaja en una serie de usos del suelo. El Ayuntamiento no tiene nada más que hacer porque son terrenos con propietarios, no son municipales".

¿Los permisos urbanísticos están al día para empezar a construir de forma inmediata? "No, no. El problema que ha tenido el Real Oviedo es que han pensado que las cosas se hacen sobre la marcha. En Llanera, en Asturias y en España tenemos unos mecanismos legales que manejar y como mínimo serían tres años para empezar a edificar. Cuestiones de compras y ventas en el ámbito privado no son cuestión del Ayuntamiento, pero el cálculo de los plazos son esos. Si pretendemos poner la primera piedra en tres meses... es inviable".

El Oviedo tiene prisa para cerrar la ubicación de la ciudad deportiva. "El problema que tienen es que la inmediatez que buscan no la tienen ni en Llanera ni en ningún sitio. Si hubieran elegido la opción correcta hace dos años... quizás ahora solo les quedaría un año para empezar a construir".

¿Se han reunido con el Oviedo? ¿Qué les ha transmitido el club? "Solo hemos tenido una reunión con el presidente cuando surgieron estos terrenos, pero nada más. Estos terrenos no son para el Real Oviedo. Puede encajar una ciudad deportiva, pero pueden darse otros usos diferentes. Nuestros tiempos son reales y es lo que tenemos. Si les parece bien tendrán que ver la disponibilidad de los terrenos y hacer lo que tengan que hacer. Nuestro trabajo es recibir los planes especiales correspondientes y estoy seguro de que lo haríamos con la mayor rapidez posible"

Santi Cazorla avala la opción de Llanera. "Es que es la única zona para la ciudad deportiva del Oviedo, pero eso ya no nos corresponde a nosotros"

¿No ve más opciones? "No. Para un club de Primera no hay más opciones que Llanera. No veo un terreno como este".