Albés: "Tenemos que echar más madera. Queremos ganar"

Valoración del partido

"No estoy satisfecho. Podríamos haber hecho mejor partido. En la primera parte el Córdoba es mejor 20 minutos y consigue el gol y en la segunda mostramos la mejor cara del equipo desde el corazón y empujar... Hacemos uno y la sensación es que estábamos más cerca del segundo gol".

Si al equipo le costó entrar al partido

"Creo que iniciamos bastante bien y la primera ocasión es de Otero. Luego cometemos un par de errores por dentro y perdemos confianza. Y ellos juegan a un ritmo muy alto. Es un equipo tremendamente incómodo y no fuimos capaces de volver a meternos en el partido. Conseguimos sobrevivir con un gol solamente en contra. Y en la primera parte entendimos que el partido necesitaba otro ritmo. Al que queríamos jugar en la primera parte no podíamos, necesitábamos el de la segunda parte. Les incomodamos muchísimo más. A veces no te adaptas como quieres y te supera el ritmo y el ambiente de la primera parte. Y la segunda dimos la versión que tenemos que dar más tiempo. Es para estar orgulloso de levantarse de un gol en contra".

Balón parado

"Es un equipo que genera cosas. A veces pasa. Sé que estamos con el tema de balón parado, pero somos de los que encaja. Solemos hacerlo bastante bien".

¿Por qué el equipo tarda en reaccionar?

"Hoy hemos salido bien, pero a veces se dan hechos en el partido que te quita confianza y se la potencia al rival. Y nos pasaba. Cuando teníamos la pelota, el rival estaba muy cerca y no dejaba pensar. No éramos capaces de procesar a tanta velocidad. La segunda parte sí fuimos capaces y fuimos tremendamente valientes. Conseguimos el gol y buscamos el segundo. Estamos frustrados con otro empate. Decepcionante".

Otero

"Tenemos la suerte de tener cinco cambios y entendíamos que necesitábamos otra respuesta desde el banquillo. Iba en la línea de buscar algo diferente".

Gol del Córdoba

"Desconozco si podía ser fuera de juego. Si lo veo y lo es me calentaré... Casi espero que sea legal".

Clasificación

"Mirar a nosotros y mirar al siguiente partido. No tiene sentido mirar la clasificación y hacer cuentas. Ni deprimirnos ni fortalecernos. Mejorar nosotros y seguir siendo más competitivos. Pero dar un paso más. Echar más madera. La que tengamos. Echar más madera. Porque deseamos ganar y la gente desea ganar. Tenemos que dar una victoria a la afición. Hemos dado un gran esfuerzo, pero no lo hemos conseguido".

Fuera de casa

"Cuando juegas con la gente que te empuja es más fácil. Hemos perdido solamente cuatro partidos fuera de casa. Nos ha costado ganar, pero hemos competido. Nos cuesta mostrar la mejor versión que mostramos en casa. Nos cuesta ser más tiempo mejores que el rival".

Sensación de frustración

"La que tenemos nosotros. Sé cómo la tenemos que gestionar nosotros. Al entorno o a la afición no le voy a pedir nada. Nosotros tenemos dos maneras de afrontar. Hundirte o echar más madera. La vida es esto, las cosas no siempre salen como a uno le gustan aunque ponga esfuerzo. Tenemos que entender que la recompensa no es inmediata a veces. Pues tendré que hacerlo mejor y echar más madera. Y mirar al frente porque no tengo nada de lo que avergonzarme. No quiero jugadores que miren para abajo. No estamos ganando, pero ponemos voluntad y esfuerzo. Pero tenemos que hacerlo mejor. Los que respondan de esa manera tendrá más minutos. El que no pueda responder porque la situación le pese... Esperaremos a que cambie la situación y podrá volver a entrar".