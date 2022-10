Abelardo: "El proyecto de Mareo es espectacular y va a significar una mejora importante"

¿Cón qué sensaciones llegáis al partido ante el Alavés?

"Las sensaciones son buenas pero cada partido es distinto. Partido muy dificil contra el Alaves. El camino a seguir es el del lunes. Mendizorroza es como El Molinon, aprieta mucho y apoya mucho a su equipo".

¿Por qué se queda fuera de la convocatoria Pedro Díaz?

"No está bien. Le ha molestado mucho la zona y no está en condiciones para volver".

¿Qué significa para ti volver a Vitoria?

"Viví una etapa allí muy buena. Es un club que me trató bien no, lo siguiente. Fue una etapa muy emocionante. Cogimos al equipo en una situación muy mala y lo salvamos. Al año siguiente hicimos una temporada histórica. Con el presidente y con el director deportivo tengo amistas. La afición me trató increíble. La despedida que me hicieron fue súper emotiva y no la olvidaré nunca".

Lleváis más del doble de puntos en casa que a domicilio.

"A todos les cuesta más fuera que en casa. Sabemos que tenemos dos salidas muy difíciles. Son dos equipos que nos va a exigir mucho".

¿Cómo gestionas el 'después' de un buen partido como ante el Eibar?

"El martes ya se había olvidado todo eso. Es el espejo en el que hay que mirarse para seguir compitiendo a ese nivel. El sábado es otro partido".

¿Tienes dudas en la delantera después del buen partido de Cristo ante el Eibar?

"Djuka estuvo muy bien y, salgo el gol, hizo el partido más completo desde que empezó el año. Veremos".

¿Una de las claves puede estar en la batalla física en el centro del campo entre Guridi y Zarfino?

"Puede ser una de las claves. El Alavés siempre ha sido un equipo de ese perfil y es importante no perder balones ante la presión que van a hacer. Hay que tener cuidado con sus transiciones. Hay que seguir con intensidad porque si no, nos pasarán por encima".

¿Hasta qué punto te perocupa la lesión de Pedro?

"Lo de Pedro es un tema delicado y lo arrastra desde la pasada temporada. El pubis es complicado. Le molestaba bastante la zona y arriesgar mañana es una tontería. Tenemos nueve días hasta el Levante y quizá hay que hacer un tratamiento más conservador. Luego hay Copa y quizá también pueda descansar. Hay que ver cómo evoluciona".

Aitor García, ¿cuándo vuelve?

"Aitor a ver si para la próximo semana llega para el Levante puede ser un poco justo. Hay que ver si llega, puede ser precipitado".

¿Cómo gestionas las situaciones delicadas con los jugadores?

"Me sale así. Tengo bastante comunicación con los jugadores y me sale natural. El entrenador ha evolucionado mucho. Los entrenadores no hablaban tanto con el jugador. Hablo con ellos y también en rueda de prensa, para luego ver cómo responden. El entrenador hace tambien de psicólogo. A Gragera le quiero y le valoro mucho. Se habia equivocado en algunas cosas y ha respondido positivamente. Es mi faceta recuperarle y mi misión sacar el máximo de todos mis jugadores".

Remodelación de Mareo.

"Sé el proyecto que van a hacer y es espectacular, está fenomenal. La próxima semana creo que empiezan las obras. Se va a intentar perjudicar lo menos posible al funcionamiento del primer equipo y del fútbol base, pero va a quedar muy bonito y va a haber una mejora importante"

Insua con cuatro amarillas. ¿Te preocupa el recambio de Bamba?

"Cada vez va entendiendo más. No es que quedara marcado Bamba, es que quedé marcado hasta yo. No me preocupa las cuatro amarillas de Insua porque cuando no esté jugará Axel o Jordi Pola. Bamba es un chaval extraordinario y quiere aprender. Cuando le toque jugar lo hará bien".

¿Cómo evoluciona Milovanovic?

"Milo entiende perfectamente, no es una barrera el idioma. No le veo, si no le hubiera puesto más minutos. Estoy contento con su actitud pero no veo rendimiento. Esto no quiere decir que no vaya a jugar más, pero de momento no lo he considerado oportuno".